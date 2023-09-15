ФРН обговорює з партнерами, яким надала системи ППО IRIS-T, передачу їх Україні, - німецький депутат
Заступник голови комітету з питань оборони Омід Нуріпур заявив, що Німеччина веде переговори з країнами-партнерами про тимчасову передачу Україні систем протиповітряної оборони IRIS-T
Про це повідомив керівник Партії Зелених, заступник голови комітету з питань оборони Омід Нуріпур в ефірі каналу ZDF .
Повідомляється, що ФРН обговорює з країнами-партнерами тимчасову передачу Україні систем протиповітряної оборони IRIS-T – зенітного ракетного комплексу (ЗРК) середнього радіуса дії, що розроблений німецькою компанією Diehl Defence у 2014 році та призначений для знищення крилатих та балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів та БПЛА.
"Звісно, Україні потрібно більше систем ППО. Системи IRIS-T допомагають захистити міста, тому це важливо. Німецький уряд також обговорює це з країнами партнерами, які отримали IRIS-T від Німеччини, чи можуть вони хоча б тимчасово передати їх Україні", - зазначив Нуріпур.
Політик не назвав країни, з якими Німеччини веде переговори. Проте відомо, що у 2018 році Німеччина продала Єгипту чотири комплекси IRIS-T SLM, а 2021 році Єгипет замовив ще 16 додаткових комплексів. Також у 2019 році Швеція отримала від Німеччини перші системи IRIS-T SLS ближнього радіуса дії.
- 5 вересня стало відомо, що німецький виробник зброї Diehl Defense прагне збільшити виробництво системи протиповітряної оборони IRIS-T, аби задовольнити попит через війну РФ проти України.
- Перший комплекс прибув в Україну 12 жовтня, а невдовзі після цього Шольц пообіцяв Україні ще три комплекси ППО, "кожен з яких здатен захистити велике місто". Під час першого бойового хрещення комплекс IRIS-T збив 100% цілей.
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