ФРН обговорює з партнерами, яким надала системи ППО IRIS-T, передачу їх Україні, - німецький депутат

Про це повідомив керівник Партії Зелених, заступник голови комітету з питань оборони Омід Нуріпур в ефірі каналу ZDF .

Повідомляється, що ФРН обговорює з країнами-партнерами тимчасову передачу Україні систем протиповітряної оборони IRIS-T – зенітного ракетного комплексу (ЗРК) середнього радіуса дії, що розроблений німецькою компанією Diehl Defence у 2014 році та призначений для знищення крилатих та балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів та БПЛА.

"Звісно, Україні потрібно більше систем ППО. Системи IRIS-T допомагають захистити міста, тому це важливо. Німецький уряд також обговорює це з країнами партнерами, які отримали IRIS-T від Німеччини, чи можуть вони хоча б тимчасово передати їх Україні", - зазначив Нуріпур.

Політик не назвав країни, з якими Німеччини веде переговори. Проте відомо, що у 2018 році Німеччина продала Єгипту чотири комплекси IRIS-T SLM, а 2021 році Єгипет замовив ще 16 додаткових комплексів. Також у 2019 році Швеція отримала від Німеччини перші системи IRIS-T SLS ближнього радіуса дії.