"Динамо" дозволили проводити матчі з глядачами

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Фанати футболу зможуть відвідати вже найближчий домашній матч "Динамо". У суперниках одеський "Чорноморець". Поєдинок відбудеться у суботу, 2 березня (початок – о 15:30), на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві.

"Динамо" вже розпочало продаж квитків на майбутній матч УПЛ проти "Чорноморця". Ціни від 200 до 400 грн, залежить від сектору.

"З міркувань безпеки кількість квитків у продажу обмежена. Чекаємо вас на стадіоні, адже команда потребує підтримки кожного свого вболівальника у боротьбі за чемпіонство в нинішньому сезоні", - йдеться у повідомленні.

УПЛ: 18-й тур

У першому після зимової перерви турі "Кривбас" розгромив "ЛНЗ Черкаси" з рахунком 3:0, набрав 37 очок та став одноосібним лідером Прем'єр-ліги. Клуб з Кривого Рогу відірвався на 2 пункти від "Дніпра-1", який зіграв унічию з "Минаєм" - 1:1 - та має 35 балів.

"Полісся" звело внічию 1:1 гру з "Рухом" та з 33 очками залишилося третім. "Шахтар" не зміг здолати "Олександрію" - 0:0 - та з 32 пунктами йде четвертим. На відстань у 1 бал до чинних чемпіонів наблизилося "Динамо", яке переграло "Металіст 1925" - 4:2.

Результати всіх матчів 18-го туру УПЛ тут.