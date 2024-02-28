"Динамо" дозволили проводити матчі з глядачами
Київське "Динамо" отримало дозвіл на проведення матчів з глядачами
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Фанати футболу зможуть відвідати вже найближчий домашній матч "Динамо". У суперниках одеський "Чорноморець". Поєдинок відбудеться у суботу, 2 березня (початок – о 15:30), на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві.
"Динамо" вже розпочало продаж квитків на майбутній матч УПЛ проти "Чорноморця". Ціни від 200 до 400 грн, залежить від сектору.
"З міркувань безпеки кількість квитків у продажу обмежена. Чекаємо вас на стадіоні, адже команда потребує підтримки кожного свого вболівальника у боротьбі за чемпіонство в нинішньому сезоні", - йдеться у повідомленні.
УПЛ: 18-й тур
У першому після зимової перерви турі "Кривбас" розгромив "ЛНЗ Черкаси" з рахунком 3:0, набрав 37 очок та став одноосібним лідером Прем'єр-ліги. Клуб з Кривого Рогу відірвався на 2 пункти від "Дніпра-1", який зіграв унічию з "Минаєм" - 1:1 - та має 35 балів.
"Полісся" звело внічию 1:1 гру з "Рухом" та з 33 очками залишилося третім. "Шахтар" не зміг здолати "Олександрію" - 0:0 - та з 32 пунктами йде четвертим. На відстань у 1 бал до чинних чемпіонів наблизилося "Динамо", яке переграло "Металіст 1925" - 4:2.
Результати всіх матчів 18-го туру УПЛ тут.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
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- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
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