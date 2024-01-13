Лідер "Динамо" Ярмоленко анонсував повернення до тренувань після травми

Про це Ярмоленко розповів у коментарі Dynamo.kiev.ua.

"Вийшов із відпустки разом з усіма. Учора в нас було перше в цьому році тренування, але я тільки приступив до бігової роботи, тому займався окремо від команди, у манежі. Протягом першої половини збору в Туреччині я також продовжу тренуватися індивідуально, і тільки потім маю вже повернутися в загальну групу", — сказав Андрій Ярмоленко.

У 2017 році київське "Динамо" продало Андрія Ярмоленка в дортмундську "Борусію" за 25 млн євро. У липні 2023 року вінгер безплатно повернувся у столичний клуб.

На рахунку 34-річного капітана збірної України 9 матчів, 4 голи та 1 асист за "Динамо" у цьому сезоні.

Востаннє Ярмоленко грав 1 жовтня, частину сезону пропустив через травму.