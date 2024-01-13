Лідер "Динамо" Ярмоленко анонсував повернення до тренувань після травми
Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко зізнався, коли зможе повернутись до загальної групи
Про це Ярмоленко розповів у коментарі Dynamo.kiev.ua.
"Вийшов із відпустки разом з усіма. Учора в нас було перше в цьому році тренування, але я тільки приступив до бігової роботи, тому займався окремо від команди, у манежі. Протягом першої половини збору в Туреччині я також продовжу тренуватися індивідуально, і тільки потім маю вже повернутися в загальну групу", — сказав Андрій Ярмоленко.
У 2017 році київське "Динамо" продало Андрія Ярмоленка в дортмундську "Борусію" за 25 млн євро. У липні 2023 року вінгер безплатно повернувся у столичний клуб.
На рахунку 34-річного капітана збірної України 9 матчів, 4 голи та 1 асист за "Динамо" у цьому сезоні.
Востаннє Ярмоленко грав 1 жовтня, частину сезону пропустив через травму.
- 1 листопада Колишній футболіст "Динамо" і збірної України Олег Лужний розкритикував повернення в київську команду Андрія Ярмоленка.
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