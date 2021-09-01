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Футболіст "Динамо" перейшов до французького клубу

1 вересня, 2021 середа
08:14
Спорт Жерсон Родрігес

Півзахисник київського "Динамо" Жерсон Родрігес перейшов до французького "Труа"

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо"

Кияни орендували французам гравця збірної Люксембургу на один сезон із правом подальшого викупу. 

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу особисто схвалив продаж Жерсона Родрігеса, оскільки має претензії до гри вінгера португальського походження. 

Родрігес перейшов до "Динамо" у 2019 році, зіграв за киян 53 матчі та забив 9 голів.

"Труа" у нинішньому сезоні повернувся до найсильнішого французького дивізіону. За 4 тури нового чемпіонату Франції клуб набрав лише 1 очко та займає у турнірній таблиці останнє місце. 

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Жерсон Родрігес
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