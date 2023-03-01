Футболіст збірної Північної Македонії перейшов в "Динамо" за 250 тис. євро
Київське "Динамо" заявило на другу частину сезону УПЛ півзахисника македонської "Шкендії" Решата Рамадані
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
На німецькому порталі Transfermarkt вказано, що Решат Рамадані перейшов у київське "Динамо" за 250 тис. євро. Контракт чинний до 2026 року.
19-річний Рамадані є вихованцем "Шкендії". У поточному сезоні північномакедонець провів 21 матч, відзначився одним асистом.
Рамадані виступає за молодіжні збірні Північної Македонії.
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