Галущенко закликав ЄС відреагувати на енергетичну агресію Кремля: "Північний потік-2" - це не економічний, а політичний проєкт
Міністр енергетики України Герман Галущенко закликав представників Європейської Комісії, Європейського Парламенту, а також експертів ринку енергетики Європи скоординовано відреагувати на російську енергетичну агресію
Про це передає Міненерго.
Галущенко наголосив, що нинішня ситуація на газовому ринку - це питання не стільки енергетики, скільки безпеки європейського континенту в цілому.
"Маємо скоординовано відреагувати на російську енергетичну агресію, адже "Північний потік-2" - це не економічний, а політичний проєкт", - зазначив міністр.
Герман Галущенко повідомив, що цього опалювального сезону Україна вжила низку заходів для гарантування безпеки і стабільності в роботі власної енергосистеми, зокрема, диверсифікувала джерела постачання енергоресурсів.
Він зауважив, що Україна сприятиме енергетичній безпеці Європи в цілому.
"Це - Регіональне енергетичне партнерство (RESP), яке передбачає, зокрема, створення стратегічного запасу газу для зацікавлених країн, у тому числі в українських підземних сховищах", - сказав Галущенко.
Міністр підкреслив, що Україна продовжує виконувати заходи для синхронізації своєї енергосистеми з європейською ENTSO-E, яка запланована на 2023 рік
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