Гарбузи. Вирощування, збирання та зберігання

Вирощування гарбузів

Насінини потрібно замочити в теплій воді та витримати кілька годин перед тим, як садити.

У ямку до насіння потрібно покласти шкаралупу курячих яєць чи гній.

Перед самою сівбою потрібно вигріти насіння до температури 60 градусів. Це потрібно для профілактики від вірусних захворювань.

Прогрівання роблять рівно за місяць до замочування та сівби.

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Гарбуз не надто вимогливий у зберіганні

Зберігати гарбузи свіжими аж до весни не складно. Гарбуз – поживний та смачний овоч. З нього корисно готувати як десерт, так і основну страву.

Фото: smachno.uа

Час збирання врожаю гарбуза - вересень

Збирання врожаю необхідно проводити у дні, коли за вікном суха погода. До початку заморозків весь врожай має бути зібраний.

Зберігання гарбузів

Найкращі до зберігання - гарбузи зі щільною шкіркою. Чим сухіше плодоніжка, тим стигліший гарбуз. Волога й м’яка плодоніжка - гарбуз недостиглий.

Щоб на тривалий час зберегти гарбузи, потрібно стежити, щоб вони не мали пошкоджень

При зберіганні у льосі розкладіть гарбузи на застелених папером стелажах, піддонах або полицях. Гарбуз необхідно класти плодоніжкою вгору.

При зберіганні гарбузів на балконі потрібно слідкувати за тим, щоб плоди були щільно накриті від сонця, а взимку накриті ковдрою від холодів.

Фото: Андріана Стахів

Гарбузи не розміщуйте близько один біля одного.

Кілька разів на місяць перевіряйте стан гарбузів. Якщо побачите подряпини, вм’ятини тощо, тоді такий плід варто відразу приготувати.