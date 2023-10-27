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Гармонія кольорів та трендові відтінки в інтер'єрі 2023

27 жовтня, 2023 п'ятниця
15:04
Суспільство Поєднання кольорів в інтер’єрі

Створення гармонійного інтер'єру, де кольори виглядають органічно та добре поєднуються є важким завданням, тому варто знати поради, щоб розібратись у питанні

Обрані кольори можуть вплинути на атмосферу приміщення, настрій і навіть на візуальний сприйняття його розмірів. Отже, здатність правильно поєднувати кольори в інтер'єрі є важливою компетенцією для архітекторів, дизайнерів і будь-якої людини, яка прагне зробити своє житло чи офіс більш затишним і привабливим.

В цій статті ми дослідимо принципи правильного поєднання кольорів у дизайні інтер'єру. Ви дізнаєтеся, як кольори взаємодіють між собою та яким чином можна створити баланс та гармонію в приміщенні за допомогою правильно підібраного відтінку.  

Як правильно поєднувати кольори в інтер’єрі?

Один із секретів, що робить інтер’єр стильним та цікавим є правильне поєднання кольорів в ньому. Адже навіть якщо ваша кімната буде обставлена ​​дорогими меблями, а стіни та підлога будуть виконані з сучасних та цікавих матеріалів, але всі ці елементи не будуть поєднуватись в колірній гамі, тоді це будуть дарма витрачені гроші. Будь-які інтер’єрні рішення, що стосуються вибору кольорів, підпорядковуються певним правилам:

  • Дизайнери, насамперед, використовують колірне коло для вибору основних відтінків в інтер'єрі. Зазвичай, вони визначають 1-2 домінантних кольори, які стануть основою для дизайну приміщення та створять атмосферу в кімнаті.

  • Додатково до домінантних, дизайнери також враховують акцентні кольори для створення контрасту та родзинки інтер'єру. Ці відтінки можуть використовуватися для підсилення значення деяких елементів декору або просто встановлені як окремі акценти. Наприклад, темні акценти на загальному світлому фоні стіни або навпаки.
  • Не варто забувати, що наш мозок сприймає та реагує на кольори по-різному. Наприклад, синій дає відчуття спокою та допомагає розслабитися, тоді як червоний – наповнює енергією, його не радять використовувати у дитячій, або кімнаті для відпочинку. Враховуйте це при виборі кольорів для конкретних приміщень.
  • Зверніть увагу на температуру відтінків, які умовно можна поділити на дві великі групи: теплі та холодні. Так, перша категорія кольорів, наприклад, жовтий або бежевий, роблять приміщення візуально меншим, але створюють відчуття затишку та комфорту. Тоді як холодні відтінки, візуально збільшують розмір кімнати, тому чудово підходять для невеликих приміщень. Досвідчені дизайнери вміють пом’якшувати основний холодний тон теплими відтінками, або навпаки, вводити холодні акценти до більш теплого інтер’єру. Однак, це досить складний процес.
  • Ще одним підходом можна вважати використання аналогічних відтінків. Тобто тих, що знаходяться поруч один з одним на колірному колесі. Вони гармонійно поєднуються і допомагають створити внутрішню рівновагу.

Не варто забувати про природнє освітлення. Беріть до уваги, що кольори можуть виглядати по-різному в залежності в часу доби та за різних умов освітлення. Розгляньте, як природне і штучне світло впливають на ваш вибір кольору.

Важливо розуміти, що вибір кольорів в інтер'єрі – це творчий процес, тому дизайнери часто експериментують, щоб знайти найкращі поєднання для конкретного простору. Оскільки в цій справі немає чітких обмежень, радимо вам дослухатись до власних вподобань.

Поєднання кольорів в інтер’єрі

Фото: Freepik

Модні кольори інтер’єру 2023

Трендові кольори для інтер'єру можуть змінюватися з року в рік, але є деякі постійні напрямки та популярні вибори, які варто розглянути при оформленні вашого житла. Обираючи трендові відтінки для своєї квартири або будинку, враховуйте особистий смак і стиль житла, щоб створити бажаний ефект та настрій в приміщенні.

Природні мотиви та кольори

В інтер'єрному дизайні натуральні відтінки використовуються для створення природного і гармонійного середовища. Це колірні рішення, які нагадують про природні матеріали, відтінки і тони, які ми сприймаємо в природі. Вони можуть включати в себе такі:

  • Бежевий: натуральний відтінок піску або кам'яних формацій.
  • Сірий: натуральний колір скель або бетону.
  • Блакитний: відтінок неба або води.
  • Світло-теракотовий: нагадує про колір глини або цеглини.

Натуральні відтінки можуть надавати приміщенню спокій і теплоту. Вони чудово поєднуються з природними матеріалами, такими як дерево, камінь, бамбук, і можуть бути використані для створення екологічного інтер'єру. Ці відтінки популярні для спалень, віталень і кухонь, де важливо створити атмосферу затишку та гармонії.

Фото: Freepik

Відтінки зеленого

На тижні дизайну Supersalone в Мілані саме трав’янистий зелений (більш приглушений) був дуже популярним. Зелений колір в інтер'єрі є одним з лідерів, адже він дуже варіативний і залежно від вибору відтінку та способу використання, створює різну атмосферу – від відчуття свіжості та природної гармонії, до стильної та холодної стриманості.

Пастельні та світлі відтінки зеленого можуть мати заспокійливий ефект на психіку, тому його часто використовують в спальні або дитячій кімнатах. Зелений тон можна використовувати в інтер'єрі як основний кольоровий акцент або як деталь. Важливо враховувати особливості приміщення, його призначення та особисті вподобання.

Фото: Pinterest

Відтінки коричневого

Особливою популярністю користується відтінок - пряний мед, що залежно від певних факторів набуває карамельних, піщаних, бурштинових тонів. Дизайнери його дуже часто поєднують з білим основним кольором, це надає інтер'єру природності та гармонії.

Карамельний та дерев'яний коричневий створює атмосферу комфорту і тепла. Він часто використовується для оббивки м'яких меблів, підлоги або вкраплення невеликих деталей декору.

Більш темні відтінки, додають інтер'єру приміщення розкоші та елегантності. Тоді як, кольори натуральних спецій (карі, коріандр, кориця тощо) додають емоційності та енергійності, тому часто використовуються для деталей та акцентів.

Фото: Pinterest

Поширені помилки при поєднанні кольорів в інтер’єрі приміщення

  • Використання багатьох різних кольорів може зробити інтер'єр перевантаженим і безладним. Рекомендується вибирати декілька основних тонів і додавати акценти.
  • Відсутність концепції. Перш ніж все перебудовувати, важливо мати певну концепцію або стиль для інтер'єру. Якщо ви не хочете звертатись до послуг дизайнера, тоді почніть з перегляду готових інтер’єрів в соціальних мережах, відео або оглядах популярних архітектурних студій.
  • Незбалансований розподіл кольорів. Наприклад, велика кількість яскравого кольору на одній стіні та мінімальна кількість на інших може створити дисбаланс.
  • Кольори можуть виглядати інакше в залежності від освітлення. Важливо враховувати, як світло впливає на відтінки кольорів і вибирати кольори з цим врахуванням. До того, бажано створити умови, щоб в приміщення потрапляло якомога більше натурального денного світла.

Враховуючи ці поради, ви зможете уникнути банальних помилок, створити гармонійний та затишний інтер'єр з правильними поєднаннями кольорів.

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