Гауляйтери поділили між собою сфери впливу на окупованій території Запорізької області, - мер Мелітополя Федоров
Бізнес на окупованій частині Запорізької області поділили між собою групи гауляйтерів - хтось ввозить продукти, хтось - пальне, а хтось - вивезення зерна
Про це в ефірі Еспресо заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Гауляйтери поділили між собою сфери впливу - якась група взялась і повністю контролює ввезення продуктів і ніхто не може більше цим займатися. Якась група гауляйтерів повністю контролює ввезення палива на окуповану частину Запорізької області, інша - вивезення зерна. Так все розбито по групах впливу", - зазначив Федоров.
За його словами, ринкових відносин на окупованій частині області немає.
"Все це поділено і зараз це закриті касти, які можуть тільки між собою сперечатися і ділити. Як приклад, сьогодні з Запоріжжя до Мелітополя росіяни не пропускають ні продукти, ні ліки, щоб на їхньому закритому ринку не було навіть гуманітарної допомоги", - підсумував міський голова.
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