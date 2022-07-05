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Газу вистачить на опалюваний сезон в України, існує питання тиску в трубах, - економіст Пендзин

5 липня, 2022 вiвторок
12:13
Економіка Олег Пендзин

Загальних обсягів газу вистачить Україні для проходження опалювального сезону

Про це заявив економіст Олег Пендзин.

"В дійсності треба розуміти, що ми говоримо про опалюваний сезон, мова не йде тільки про газ. Мова йде про об'єкти критичної інфраструктури, теплові електростанції, тепломережі, котельні. Про те, що є сьогодні ціллю при обстрілах наших ворогів", - сказав він.

За його словами, питання нормального проходження опалювального сезону - це питання ширше, ніж вартість газу.

"Уряд зробив крок на зустріч населенню, лишивши ціну на наступний рік без цін. Що стосується загальних обсягів газу, які будуть накопичуватися, газу вистачить. Питання тиску в газових трубах - тиск на Сході України в розподільчих мережах є результатом транзиту російського газу в Європу", - підсумував Пендзин.

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газ
опалювальний сезон
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