Генштаб: Окупанти зобов'язали працівників медзакладів на територіях окупованої Луганщини стати на військовий облік
На тимчасово окупованих територіях Луганської області працівників медичних закладів зобов’язали стати на військовий облік, аби згодом поповнити втрати у ворожих підрозділах
Про це пише Генеральний штаб ЗСУ у фейсбуці.
Так, у зв’язку зі значними втратами особового складу та недостатньою кількістю медичного персоналу в підрозділах окупантів на території України, на тимчасово окупованих територіях Луганської області, наказом так званого міністерства охорони здоров’я, працівників медичних закладів регіону зобов’язали стати на військовий облік.
Згодом ними планують доукомплектувати вакантні посади.
За даними Генштабу, втрати Росії за добу, 16 листопада, склали: 400 солдатів, 7 танків, 7 ББМ та 6 безпілотників.
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