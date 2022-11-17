Генштаб назвав втрати Росії за добу: 400 солдатів, 7 танків та 6 безпілотників
За час повномасштабної війни проти України Росія втратила понад 83 тисяч солдатів, 2878 танків та 1531 БПЛА
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 листопада орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 83110 (+400) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2878 (+7) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 5804 (+7) од.,
- артилерійських систем – 1860 (+0) од.,
- РСЗВ – 393 (+0) од.,
- засоби ППО ‒ 209 (+0) од.,
- літаків – 278 (+0) од.,
- гелікоптерів – 261 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1531 (+6),
- крилаті ракети ‒ 474 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4362 (+2) од.,
- спеціальна техніка ‒ 160 (+0).
Дані уточнюються.
- 16 листопада українська авіація за добу завдала ударів по 2 позиціях зенітних ракетних комплексів РФ, а ракетні й артилерійські війська уразили 2 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки
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17 листопада у Генштабі підтвердили знищення штабу окупантів у Мелітополі. Також ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими по області.
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