Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"У зв’язку зі значними втратами в ході ведення бойових дій, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, у підрозділах окупаційних військ почастішали випадки дезертирства та значно погіршився морально-психологічний стан", - йдеться в повідомленні.

Так, після боїв у районі населеного пункту Майорськ, втратив боєздатність 1-й горлівський територіальний батальйон.

"Втрати у ньому склали понад 50% вбитими та пораненими, морально-психологічний стан військовослужбовців незадовільний. Командуванням противника розформувало зазначений підрозділ", - йдеться в повідомленні.

Тож залишки особового складу розподілені по інших військових частинах.

У п'ятницю, 11 листопада, українські Сили оборони знищили штаб російських окупантів, який був розташований у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області. Було вбито понад 30 окупантів. Знищено 2 танки та 4 вантажівки.

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