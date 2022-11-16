Генштаб: у боях в районі Майорська російський батальйон втратив понад 50% складу
Командування ворога розформувало один з батальйонів після боїв у районі населеного пункту Майорськ, адже втрати у ньому склали понад 50% вбитими та пораненими
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"У зв’язку зі значними втратами в ході ведення бойових дій, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, у підрозділах окупаційних військ почастішали випадки дезертирства та значно погіршився морально-психологічний стан", - йдеться в повідомленні.
Так, після боїв у районі населеного пункту Майорськ, втратив боєздатність 1-й горлівський територіальний батальйон.
"Втрати у ньому склали понад 50% вбитими та пораненими, морально-психологічний стан військовослужбовців незадовільний. Командуванням противника розформувало зазначений підрозділ", - йдеться в повідомленні.
Тож залишки особового складу розподілені по інших військових частинах.
- У п'ятницю, 11 листопада, українські Сили оборони знищили штаб російських окупантів, який був розташований у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області. Було вбито понад 30 окупантів. Знищено 2 танки та 4 вантажівки.
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