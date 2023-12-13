Генштаб ЗСУ за бюджетні кошти закуповував італійські шахи, дорогі смартгодинники та ікони, - "Слідство.Інфо"

Про це пишуть журналісти "Слідство.Інфо".

Зазначається, що Генштаб ЗСУ у 2023 році двічі купував ікони.

"Перша така закупівля була у червні. Згідно з укладеним договором Генштаб заплатив підприємиці Нелі Ільченко 36,5 тис. грн за три ікони в срібному оздобленні: Юрія Переможного, "Неопалима Купина" та Святого Миколая. Другий раз купували вже чотири ікони у підприємця Олега Рубніковича за 48,4 тис. грн. Це були ікони на мідній основі з посрібленим покриттям, позолотою та холодною емаллю: Янгола Охоронця, Георгія Переможця, Божої Матері Семистрільної та Казанської, - йдеться у розслідуванні.

Окрім цього, підприємець Олег Рубнікович продав Генштабу ще шахи за 39,4 тис. грн. Мова йде про дорогі італійські шахи "Римляни" та дві різні комплектації набору "Наполеон". Ще Генштаб витратив 68,8 тис. грн на 10 наборів кришталевого посуду.

"Протягом цього року Генштаб організував 20 різних закупівель нагородних годинників. На це витратили 3,9 млн грн загалом, з яких 1,1 млн - на купівлю смартгодинників. Наприклад, 30 червня 2023 р. Генштаб ЗСУ купив 21 Apple Watch за 290 тис. грн", - написали журналісти.

Крім цього, розслідувачі зателефонували до членкині тендерного комітету фінансового управління Генштабу Ірини Таргонської, щоб запитати, для чого Генштабу так необхідно було купувати дорогі шахи та посуд, але не отримали відповідь.