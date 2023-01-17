Про це повідомили в facebook.

Протягом доби, українськими захисниками було знищено ворожий літак Су-25.

Зокрема зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління а також район зосередження окупантів, склад боєприпасів, станцію радіо-електронної боротьби та радіо-локаційну станцію.

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Протягом доби ворог завдав 4 ракетні та 13 авіаційних ударів та 23 рази стріляв із РСЗВ

"Протягом доби противник завдав 4 ракетних удари, 2 з яких по цивільному об’єкту міста Краматорськ Донецької області. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів. Здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у дописі.

Противник не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів. Основні зусилля зосереджує на ведені наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку.

Куп’янський та Лиманський напрямки: ворог намагається покращити тактичне положення, на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках веде оборону.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області; Атинське Сумської області; Ветеринарне, Лук'янці, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Рибалкине, Нестерне, Землянки, Бологівка, Кам’янка, Дворічна Харківської області.

Куп’янський напрямок: противник здійснив обстріли районів населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Іванівка Харківської області, а також Новоселівське, Андріївка Луганської області.

Лиманський напрямок: ворог обстріляв з усього спектру артилерії райони населених пунктів Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва Луганської області; Терни і Ямполівка Донецької області.

Бахмутський напрямок: вогневого ураження від ворожої артилерії зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Залізне, Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок: під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

Новопавлівський напрямок: противник здійснив обстріли з артилерії та мінометів райони населених пунктів Вугледар, Микільські Дачі та Пречистівка Донецької області.

Запорізький напрямок: від артилерійського вогню постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема, Времівка, Новопіль на Доннечині та Темирівка, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Щербаки, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області.

Херсонський напрямок: окупанти не припиняють терор цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню зазнали Антонівка та Херсон, постраждали мирні мешканці.

На Херсонщині росіяни ізолюють населення від інформації та проводять рейди з пошуку своїх дезертирів

Стало відомо, що російські окупанти намагаються ізолювати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області від доступу до альтернативних джерел інформації.

"Поряд із зупинкою трансляції усіх українських телеканалів, загарбники зробили доступним мобільний зв'язок лише російських операторів", - йдеться у дописі.

Зокрема відомо, що російські окупанти посилюють пошукові заходи своїх дезертирів на тимчасово захоплених територіях. Під приводом пошуку українських диверсантів, загарбники здійснюють рейди по населеним пунктам Херсонської області.

Російські загарбники вранці 16 січня обстріляли Куп'янськ Харківської області, унаслідок чого поранення дістали двоє людей.

17 січня російська армія обстріляла коледж у звільненому Куп’янську: будівля майже знищена.

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