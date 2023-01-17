Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Генштаб: ЗСУ знищили ворожий Су-25 і вразили низку об'єктів, росіяни завдали 4 ракетні та 13 авіаційних ударів

Генштаб: ЗСУ знищили ворожий Су-25 і вразили низку об'єктів, росіяни завдали 4 ракетні та 13 авіаційних ударів

17 січня, 2023 вiвторок
18:58
війна з Росією авіація ЗСУ

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника

Про це повідомили в facebook.

Протягом доби, українськими захисниками було знищено ворожий літак Су-25.

Зокрема зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління а також район зосередження окупантів, склад боєприпасів, станцію радіо-електронної боротьби та радіо-локаційну станцію.

Читайте також: "Підготовка до наступного удару": Гуменюк пояснила, чому РФ перестала використовувати іранські дрони

Протягом доби ворог завдав 4 ракетні та 13 авіаційних ударів та 23 рази стріляв із РСЗВ

"Протягом доби противник завдав 4 ракетних удари, 2 з яких по цивільному об’єкту міста Краматорськ Донецької області. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів. Здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у дописі.

Противник не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів. Основні зусилля зосереджує на ведені наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку.

Куп’янський та Лиманський напрямки: ворог намагається покращити тактичне положення, на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках веде оборону.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. 

Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області; Атинське Сумської області; Ветеринарне, Лук'янці, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Рибалкине, Нестерне, Землянки, Бологівка, Кам’янка, Дворічна Харківської області.

Куп’янський напрямок: противник здійснив обстріли районів населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Іванівка Харківської області, а також Новоселівське, Андріївка Луганської області.

Лиманський напрямок: ворог обстріляв з усього спектру артилерії райони населених пунктів Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва Луганської області; Терни і Ямполівка Донецької області.

Бахмутський напрямок: вогневого ураження від ворожої артилерії зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Залізне, Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок: під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

Новопавлівський напрямок: противник здійснив обстріли з артилерії та мінометів райони населених пунктів Вугледар, Микільські Дачі та Пречистівка Донецької області.

Запорізький напрямок: від артилерійського вогню постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема, Времівка, Новопіль на Доннечині та Темирівка, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Щербаки, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області.

Херсонський напрямок: окупанти не припиняють терор цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню зазнали Антонівка та Херсон, постраждали мирні мешканці.

На Херсонщині росіяни ізолюють населення від інформації та проводять рейди з пошуку своїх дезертирів

Стало відомо, що російські окупанти намагаються ізолювати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області від доступу до альтернативних джерел інформації.

"Поряд із зупинкою трансляції усіх українських телеканалів, загарбники зробили доступним мобільний зв'язок лише російських операторів", - йдеться у дописі.

Зокрема відомо, що російські окупанти посилюють пошукові заходи своїх дезертирів на тимчасово захоплених територіях. Під приводом пошуку українських диверсантів, загарбники здійснюють рейди по населеним пунктам Херсонської області.

  • Російські загарбники вранці 16 січня обстріляли Куп'янськ Харківської області, унаслідок чого поранення дістали двоє людей.
  • 17 січня російська армія обстріляла коледж у звільненому Куп’янську: будівля майже знищена.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
Читайте також:
15 січня, 2023 неділя
Перед ударом по Дніпру там затримали підлітків, що фотографували ТЕС і дзвонили "друзям" у Росію, - ЗМІ
Ігор Гулик
Автор Ігор Гулик
16 січня, 2023 понедiлок
Медведчук з Москви взявся "кошмарити" українців
Олексій Арестович
16 січня, 2023 понедiлок
Народні депутати вимагають від ОП звільнити Арестовича: триває збір підписів
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.93
    Купівля 39.93
    Продаж 40.62
  • EUR
    Купівля 42.13
    Продаж 43.12
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
17 січня
19:21
чвк вагнер
У Росії легалізували ПВК Вагнера, попри заборону на діяльність воєнізованих найманців
19:18
США
США запровадили нові санкції проти режиму Лукашенка - візові обмеження за "участь у підриві демократії"
18:52
Віктор Медведчук
Медведчук – "підбитий льотчик", який вже виконав свою функцію та має "уйти в закат", - аналіз статті кума Путіна від ЦПД
18:39
Ексклюзив
Крим
У Криму окупанти розшукують кримських татар, які ухилилися від служби в армії РФ, - член меджлісу Барієв
18:35
путін
Путін вніс законопроєкт про скасування договорів РФ із Радою Європи
18:23
Залужний зустрівся з колегою зі США Марком Міллі
Залужний у Польщі вперше зустрівся зі своїм американським колегою генералом Міллі
18:09
OPINION
Антон Швець
Про мир у всьому світі та зовнішнє управління
17:55
Білорусь, Лукашенко
Розмови про загрозу вторгнення з Білорусі є намаганням відтягнути ЗСУ від фронту, - розвідка
17:48
Президент Швейцарії Алан Берсе
Президент Швейцарії про агресію РФ: "Жорстокий напад на міжнародне право"
17:47
Ексклюзив
Білорусь, війська Білорусі
У Білорусі немає прихованої мобілізації, однак там готові роздавати повістки, - білоруський журналіст Свердлов
17:46
Денис Шмигаль
Шмигаль про наслідки ракетних ударів 14 січня: пошкоджено 1 блок теплової електростанції на сході та 8 блоків ТЕЦ на заході
17:46
У Литві слова прикордонників зі Зміїного назвали фразою року
"Русский военный корабль, иди на...": у Литві обрали фразу 2022 року
17:42
зенітно ракетний комплекс Patriot
Українські військові прибули на базу армії США в Оклахомі для навчання на ЗРК Patriot
17:23
Ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі
Ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі: міськрада планує виплатити кожній постраждалій родині по 1 млн грн
17:23
Оновлено
Дніпро
У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи: загинуло 45 осіб, з них 6 дітей, 39 людей врятували
17:12
Австрія
Очільник МЗС Австрії закликав "не перегнути палицю" в реагуванні на агресію РФ, у МЗС України запросили його до Дніпра
16:49
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив із президентом Німеччини Штайнмаєром необхідність нарощування оборонної підтримки України
16:43
Ексклюзив
танк Challenger 2
ЗСУ ймовірно отримають більше танків Challenger 2, наданням 14 цих машин Британія не обмежиться, - експерт Defense Express Киричевський
16:40
Віктор Янукович
Суд заочно заарештував Януковича у справі про розстріл активістів Революції гідності
16:30
Російська армія обстріляла коледж у звільненому Куп’янську
Російська армія обстріляла коледж у звільненому Куп’янську: будівля майже знищена
16:26
порт "Усть-Дунайськ"
В Україні вперше приватизували морський порт
16:21
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:08
Ексклюзив
Слов'янськ
До громади повертаються люди, зараз у Слов'янську та у районі приблизно 50 тисяч мешканців, - голова МВА Лях
16:07
Інтерсіті
До кінця року у всіх поїздах Інтерсіті буде доступний Wi-Fi на базі технології Starlink, - Укрзалізниця
16:05
OPINION
Григорій Маленко
Якщо ви травмовані радянською освітою — це ваша особиста справа
15:58
Андрій Єрмак
Зарплата Єрмака та його заступників за 2022 рік вища, ніж у Зеленського, - Главком
15:52
обстріл
Росіяни обстріляли підприємство критичної інфраструктури в Херсоні
15:25
Оновлено
Олексій Арестович
Арестович подав заяву про звільнення з ОП, її задовольнили
14:59
Хосе Мануель Альбарес
В Іспанії заявили, що не розглядають передачу Україні танків Leopard
14:48
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Голова Єврокомісії: Ми вводимо проти РФ найсильніші санкції, які занурять її економіку в рецесію на десятиліття
14:39
Михайло Мудрик
Гендиректор "Шахтаря" розповів, як "Челсі" перехопив Мудрика в "Арсеналу"
14:36
Ексклюзив
дрон Shahed-136
"Підготовка до наступного удару": Гуменюк пояснила, чому РФ перестала використовувати іранські дрони
14:29
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін зневажає Захід, він вважає його слабким, - Клімкін
14:26
Єврокомісія
Україна отримала 3 млрд євро від Єврокомісії
14:15
на фото мости з Норвегії
Україна отримала від Норвегії останню партію подарованих у грудні мостів: їх встановлять на деокупованих територіях
14:10
погода мокрий сніг зима
Киян попередили про сильні пориви вітру у столиці завтра
14:07
Віктор Циганков
Циганков перейшов з "Динамо" до іспанського клубу
14:06
Оновлено
Борис Пісторіус
Шольц оголосив про призначення нового міністра оборони Німеччини
14:03
OPINION
Олексій Біловол
Вибір між любов'ю та помстою. Але перший вибір — набагато красномовніший
13:23
на фото: Стефанчук і Мурнієце
До України з візитом прибула міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV