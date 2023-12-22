Гіпертонія: що варто знати, щоб запобігти хворобі, та які її наслідки?

Підвищений артеріальний тиск є нормальною реакцією організму на стрес і фізичну активність. Тому час від часу цей показник може підвищуватися у повністю здорових людей. Однак патологічні зміни відбуваються тоді, коли тиск у спокої регулярно перевищує нормальні показники. Це може вказувати на проблеми зі здоров'ям.

Серцево-судинні захворювання є серйозною проблемою, вони призводять до великої кількості смертей у багатьох країнах, включаючи Україну. Згідно з дослідженням STEPS, у 2019 році 63% смертей від неінфекційних захворювань в Україні припадають на серцево-судинні захворювання. Згідно з статистичними даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, високий артеріальний тиск або гіпертонія є проблемою для близько 15% всього населення світу.

Що таке артеріальний тиск та яка норма?

Артеріальний тиск (АТ) - це тиск крові на стінки артерій, який виникає внаслідок скорочення серця під час викиду крові (верхнє значення - систолічний тиск) та відпочинку серця між його скороченнями (нижнє значення - діастолічний тиск). Цей показник вимірюється у міліметрах ртутного стовпчика (мм рт. ст.).

Дані Американської асоціації серця (AHA) разом з Американською асоціацією з вивчення інсульту (ASA), що були опубліковані в матеріалі Harvard Health у 2021 році свідчать:

нормальний артеріальний тиск: менше за 120 мм рт. ст. (систолічний) та менше за 80 мм рт. ст. (діастолічний);

підвищений тиск: 120-129 (систолічний) та менше за 80 мм рт. ст. (діастолічний);

високий артеріальний тиск (1-ша стадія гіпертонії): 130-139/80-89 мм рт. ст.;

високий артеріальний тиск (2-га стадія гіпертонії): більше 140 або 90 мм рт. ст.;,

гіпертонічний криз: понад 180/120 мм рт. ст.

Поняття " гіпертонія" або "артеріальна гіпертензія" позначає захворювання серцево-судинної системи, що характеризується регулярним підвищенням артеріального тиску. Зі свого боку, гіпертонічний криз означає гострий стан, що передує короткочасному підвищенню артеріального тиску (гіпертонії). Зазвичай ГК виникає раптово і може супроводжуватися серйозними симптомами та ускладненнями.

В Україні поняттям артеріальна гіпертензія позначають підвищення верхнього значення тиску понад 140 мм рт. ст. та/або нижнього понад 90 мм рт. ст. А підвищеним артеріальним тиском вважають показними 135/85-139/89 мм рт.ст. Такі дані наводять в матеріалі приватної багатопрофільної клініки "Medikom".

Чому розвивається гіпертонія?

Гіпертонія часто є результатом взаємодії декількох факторів, включаючи стиль життя, генетичні особливості та загальний стан здоров'я. Первинна артеріальна гіпертензія - це високий кров'яний тиск без визначеної медичної причини. Якщо ж недуг розвивається на фоні інших захворювань, тоді говорять про вторинну артеріальну гіпертензію.

До факторів ризику розвитку первинної гіпертонії спеціалісти медичного центру "ОН Клінік" відносять:

постійний стрес або тривалі емоційні переживання

брак регулярних фізичних навантажень

збільшення обсягу плазми

прийом медикаментів для корекції артеріального тиску, що впливають на гормональні зміни

Вторинна артеріальна гіпертензія виникає як наслідок конкретної медичної проблеми чи хвороби, такої як:

хвороби нирок, зокрема, хронічна ниркова недостатність, артеріальний стеноз нирки тощо;

ендокринні захворювання;

гормональні порушення, наприклад, синдром Кушинга може спричиняти підвищення артеріального тиску;

цукровий діабет та ожиріння;

феохромоцитома - пухлина, яка розвивається у наднирниках. Вона зазвичай виробляє велику кількість різних речовин, включаючи адреналін та норадреналін, що є гормонами, які контролюють артеріальний тиск;

Фактори, які сприяють збільшенню ймовірності розвитку гіпертонії, включають такі:

Спадковість. Якщо в сім'ї є випадки гіпертонії, імовірність її розвитку у інших членів родини збільшується.

Стать і вік. Чоловіки мають більш високий ризик розвитку гіпертонії, а після настання менопаузи, цей ризик зростає у жінок. З віком загалом збільшується ймовірність розвитку гіпертонії.

Нестача фізичної активності.

Шкідливі харчові звички. Зайва сіль, надмірне споживання алкоголю, низький рівень калію в раціоні можуть впливати на підвищення тиску.

Постійний стрес та тривога.

Збалансований спосіб життя, здорове харчування, фізична активність та регулярні медичні перевірки можуть допомогти знизити ризик розвитку гіпертонії. Також, важливо зазначити, що профілактика та своєчасне лікування можуть попередити високий артеріальний тиск та захворювання кровоносної системи.

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Що відбувається з судинами за підвищеного тиску?

Підвищений артеріальний тиск може негативно впливати на стан судин. Основна проблема полягає в тому, що високий тиск змушує судини працювати під підвищеним навантаженням, що може викликати різні проблеми.

В першу чергу це стосується змін в артеріальних стінках та їх еластичності. Постійний високий тиск може змінити структуру та еластичність судин, що призводить до втрати їхньої пружності, появи атеросклерозу та інших захворювань.

Також зазнає пошкоджень ендотелій (внутрішній шар судин), що може сприяти утворенню тромбів і спричинити запалення судин. Гіпертонія сприяє появі тріщин в них, що збільшує ризик кровотечі в мозку, яка може призвести до інсульту.

Крім того, підвищений артеріальний тиск вимагає від серця постійного зусилля для перекачування крові через артерії під вищим тиском, ніж зазвичай. Це збільшує робоче навантаження на серце. Тому воно змушене скорочуватися сильніше і частіше, щоб забезпечити потік крові по всьому організму. Цей надмірний тиск може впливати на структуру серця та призводити до збільшення маси та об'єму лівого шлуночка. Такий механізм є спробою серця пристосуватися до постійно підвищеного тиску, адаптувати свою структуру для ефективнішої роботи. Але цей процес є небезпечним та сприяє розвитку серцевої недостатності.

Фото: rbhh-specialistcare.co.uk

До яких наслідків може призвести високий тиск?

Постійний підвищений тиск може спричинити дисфункцію внутрішніх органів та систем ще до виявлення будь-яких симптомів. Якщо гіпертонію не лікувати медикаментозно або за допомогою суттєвих змін у способі життя, вона може стати причиною серйозних ускладнень, таких як інвалідність та навіть смерть. До можливих ускладнень артеріальної гіпертензії відносять:

Серцево-судинні захворювання. Підвищений тиск може сприяти розвитку атеросклерозу, коронарної хвороби серця, інфаркту міокарда та інших проблем.

Інсульт. Високий тиск може призвести до пошкодження судин мозку, утворення тромбів, що викликає інсульт або транзиторну ішемічну атаку.

Проблеми з нирками. Гіпертонія заважає ниркам працювати належним чином, зокрема регулювати рівень рідини та фільтрувати відходи з крові. Зі свого боку, це призводить до хронічних уражень нирок, включаючи хронічну ниркову хворобу або ниркову недостатність.

Проблеми із зором. Через високий тиск сильно страждають судини очей, що викликає порушення зору, а у найгірших випадках, призводить до його повної втрати.

Також є інші ускладнення, до них відносять: аневризми, проблеми з пам'яттю, концентрацією та інші серйозні стани. Важливо вчасно контролювати тиск, слідкувати за ним та при необхідності отримувати лікування та консультацію від лікаря для запобігання подальших ускладнень.