Глава УГКЦ Святослав після "підозри" Порошенку закликав боротися із політично мотивованим правосуддям
Глава УГКЦ Блаженніший Святослав у різдвяному привітанні назвав політично вмотивовані судові рішення проявом зла, яке розділяє Україну
Про це Святослав написав у різдвяному привітанні, повідомляє
Офіційний сайт Української греко-католицької церкви.
Він закликав молитися за верховенство права і застеріг владу від спокуси вибіркового правосуддя.
"Виклики та загрози, що сьогодні стоять перед нашою Батьківщиною, вимагають від нас – понад усе! – відповідності Божій правді, його вічним і справедливим законам. Об'єднані навколо істини та керуючись у своїх рішеннях і діях відданістю справедливості, ми закладаємо міцні основи нашого суспільного життя, не залишаючи ворогові жодних можливостей", – написав Святослав.
Він закликав усіх долучитися до молитви за мир для цілого світу та нашої країни.
"За пошук єдності та порозуміння, за справедливість і неупередженість наших судів, за верховенство права в Українській державі, за застереження від спокуси вибіркової справедливості та політично вмотивованих судових рішень, за дотримання засадничих цінностей і принципів народовладдя, за злагоду та смиренну мудрість серед тих, кому Господь довірив вести наш народ крізь часи грізних випробувань, за спільну відповідальність одне за одного та за наш рідний край", - зазначив Святослав.
Він додав, що споконвіків зло безжалісно скеровує свої потуги проти людської солідарності, якої потребує добро, ослаблюючи тим самим окрему людину та цілий людський рід.
"Воно не втомлюється розділяти, щоб нав'язувати власне ярмо. В оточенні численних небезпек, сьогодні, як ніколи, нам потрібні злагоджені зусилля та віддана співпраця на благо рідного народу, здатність об'єднатися, щоб відстояти наше право на квітуче майбуття, а не поглиблювати розколи та непорозуміння", – переконаний глава УГКЦ.
- Нагадаємо, 24 грудня Офіс генпрокурора погодив призначення п'ятому президенту Петру Порошенку запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави у сумі 1 млрд грн. У Печерському районному суді Києва не підтвердили надходження клопотання.
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