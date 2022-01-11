Глобальне зростання економіки сповільниться через COVID-19, інфляцію, та нерівність доходів: Світовий банк погіршив прогноз на 2022 рік
У вівторок, 11 січня, Світовий банк опублікував доповідь про глобальні економічні перспективи, згідно з якою економічне зростання у 2022 році сповільниться
Про це йдеться у пресрелізі Світового банку.
"Після сильного відновлення в 2021 році світова економіка починає помітно сповільнюватися на тлі нових загроз від варіантів COVID-19 та зростання інфляції, боргу та нерівності доходів, що може поставити під загрозу відновлення країн, що розвиваються", - йдеться у повідомленні.
Згідно з доповіддю Світового банку зростання сповільниться до 4,1% у 2022 році та до 3,2% у 2023 році. При цьому минулого 2021 року економічне зростання було на рівні 5,5%.
"Уповільнення збігатиметься зі збільшенням розбіжностей у темпах зростання між країнами з розвинутою економікою та країнами, що розвиваються. Очікується, що зростання в країнах з розвиненою економікою знизиться з 5% у 2021 році до 3,8% в 2022 році та 2,3 % в 2023 році - темпи, які, незважаючи на помірність, будуть достатніми для відновлення виробництва та інвестицій до стану, який був перед пандемією", - йдеться у прогнозі.
Однак для країн, що розвиваються, прогноз такий: у 2021 році зростання відбувалось на рівні 6,3%, у 2022 році воно впаде до 4,6%, а у 2023 році - до 4,4%. Згідно зі звітом, такі показники не дозволяють досягти допандемічного рівня за два роки.
"Тим часом зростаюча інфляція, яка особливо сильно вражає працівників з низькими доходами, стримує монетарну політику. У глобальному масштабі та в країнах з розвиненою економікою інфляція досягає найвищих темпів з 2008 року. У економіках та на ринках, що розвиваються, інфляція досягла найвищого рівня з 2011 року" - повідомляють у Світовому банку.
- Як повідомлялося раніше, Світовий економічний форум (ВЕФ) назвав кліматичні зміни основним глобальним ризиком в довгостроковій перспективі.
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