Голлівуд 100 років тому чи дитячий будинок в Україні: що подивитися на вихідних

24 січня Американська кіноакадемія оголосила номінантів на здобуття премії "Оскар". Оскільки мова про найпрестижнішу нагороду в кінематографі США, яку вручають, починаючи від 1929 року, є сенс придивитися до стрічок у переліку претендентів пильніше. Еспресо вибрав кілька для себе цікавих

"Вавилон"

У кінотеатрах з 19 січня

Якщо є бажання керуватися принципом у житті все оцінювати, виходячи тільки з власного досвіду, то "Вавилон" режисера Дам'єна Шазеля з Бредом Піттом та Марґо Роббі у головних ролях для цього добра нагода. Тим більше, що не потрібно докладати якихось додаткових зусиль: фільм демонструється зараз в кінотеатрах України.

Річ у тім, що стрічка про епоху Голлівуду 20-30 років XX століття і серед критиків, і серед пересічних глядачів здобула діаметрально протилежні оцінки: від захоплених через акторську гру до базованих на звинуваченнях у грубості, затягненості та інших речах. І хоч в американському прокаті (а вийшла на екрани у грудні 2022 року) за перші вихідні зібрала тільки 5,3 мільйона доларів за бюджету у 80 млн доларів, "Вавилон" уже став лідером за кількістю номінацій на "Золотий глобус" та претендує на "Оскар" у номінаціях "Найкращий дизайн костюма", "Найкраща музика" (оригінальна партитура) і "Найкраща робота художника-постановника".

Отже, що в основі сюжету? "Події розгортаються у Голлівуді наприкінці 1920-х років, — анонсують стрічку в українському прокаті. - Новітні технології вже дозволяють озвучувати фільми, тож всім зрозуміло, що жанр німого кіно зникає. Джек Конрад (Бред Пітт) – уславлена зірка німого кіно. Аби лишитися на плаву, він має зробити щось, непідвладне часу. Молода та талановита Неллі Ларой (Марґо Роббі) хоче стати знаменитою на увесь світ акторкою. Але ж вона така не одна. Круговерть подій, вечірки, що змінюють одна одну, алкоголь та наркотики – калейдоскоп видовищ та магія золотої доби Голлівуду манять до себе як магнітом".

У головних ролях Бред Пітт, Марґо Роббі, Тобі Маґваєр, Олівія Вайлд, Джин Смарт.

"Все завжди і водночас"

На Нulu

Стилістично незвична фантастична комедія (яку The New York Times назвав однією з найкращих стрічок року) претендує на перемогу "Оскар" у найбільшій кількості номінацій — аж у 10-ти. Йдеться про стрічку, яка стала підсумком спільної праці Дена Квана та Деніела Шайнерта ("Людина – швейцарський ніж"), які працюють разом уже понад десять років. На головну роль до нового проєкту запросили Мішель Єо, володарку титулу "Міс Малайзія" 1983 року і водночас зіркову актрису фільмів "Шан-Чі й легенда десяти кілець", "Неймовірно багаті азіати", "Мемуари гейші", "Завтра не помре ніколи" тощо. І не прогадали.

Головна героїня фільму Евелін (Мішель Єо) народилася у Китаї, а тепер живе з родиною в Америці. Люди, про яких вона дбає насамперед — це її літній тато, чоловік та донька. Але не меншої її уваги потребують і всілякі квитанції за оплату рахунків. Якоїсь миті Евелін, виснажена своїми буднями, опиняється у паралельній реальності. І раптом виявляється, що кількість вимірів є нескінченною і в кожному можна бути цілком іншою людиною. Подорожуючи світами, Евелін вбирає у себе безліч спогадів, вмінь та навичок та від кожної власної іпостасі бере щось, що вельми придається їй в її реальному світі.

"Як і всі проєкти Квана та Шайнерта, "Все завжди й водночас" вирізняється як своїми великими амбіціями, так і своєю підривною безцеремонністю, - написав про цей фільм американський кінокритик Таші Робінсон. - Ніхто більше не зніме таких фільмів. Можливо, ніхто інший навіть не хотів би"

"На Західному фронті без змін"

На Netflix

Екранізація однойменного роману Еріха Марії Ремарка, втілена німецьким 52-річним режисером Едвардом Бергером ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Режисер (славу якому принесли серіали "Німеччина 83" та "Патрік Мелроуз") ніяк не міг знати, з чим зіштовхнеться цивілізована Європа уже за якихось кілька тижнів, однак з історії власного народу знав, до чого ведуть демагогія та дешева пропаганда. Сьогодні увесь світ побачив, до чого призвела ця пропаганда в Росії, коли люди йдуть нищити чужу країну в переконанні. що їхня війна законна та справедлива. Хоч це аж ніяк не так.

Головну роль у фільмі спільного виробництва Німеччини та США виконав австрійський актор Фелікс Каммерер, для якого образ Пауля став першою великою роботою в кіно.

"17-річний Пауль вирушає воювати на Західний фронт під час Першої світової, — пишуть про стрічку на Netflix, де її прем'єра відбулася 28 жовтня минулого року. - Його початковий ентузіазм швидко зникає після зіткнення із суворою реальністю життя в окопах".

Жорстока і правдива військова драма про пропаганду, віру і зневіру. І про втрати. І моторошний заключиний титр фільму: "За чотири роки війни лінія Західного фронту не зрушила ні на метр. За цей час тут загинуло три мільйони людей". Тобто на Західному фронті без змін.

В ролях: Фелікс Каммерер, Альбрехт Шух, Аарон Гілмер

"Кіт у чоботях: Останнє бажання"

У кінотеатрах

Пригодницький анімаційний фільм "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання", що продовжив історію про казкового персонажа. Уперше Кіт з'явився на великому екрані у 2004 році, у мультфільмі "Шрек 2". Сольний фільм про нього вийшов у 2011 році, був номінований на премію "Оскар" та зібрав у прокаті $555 млн. Вже у 2012 заговорили про роботу над продовженням. 2015 року студія DreamWorks Animation пережила певні реформи, унаслідок яких прем’єру фільму було перенесено. Активну роботу поновили наприкінці 2020 року.

Отже, який сюжет? "Сміливий та винахідливий, Кіт у чоботях завжди був улюбленцем публіки, - анонсують стрічку в кінотеатрах України. - Не боятися жодних труднощів йому допомагало усвідомлення того, що в запасі він, як і кожен кіт, має 9 життів. Одного разу, потрапивши у халепу, Кіт дізнається що в нього залишилось останнє життя. Разом із Кицею М’яколапкою він вирушає у далеку подорож на пошуки міфічного "останнього бажання". Воно має допомогти йому поновити кількість життів.

"Будинок зі скалок"

Хоча в офіційному доступі стрічку складно знайти, утім не сказати про неї неможливо

Адже дансько-українсько-шведський документальний фільм 2022 року данського кінорежисера Сімона Леренга Вільмонта, створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Це вперше в історії фільм за участі виробництва України номінували на отримання премії "Оскар". Стрічка змагатиметься за нагороду в номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм".

"Історія тимчасового дитячого будинку, розташованого посеред української зони бойових дій, усього за 20 кілометрів від лінії фронту. - анонсують цю зворушливу стрічку. - Ми пізнаємо це місце очима тих, хто там зупиняється. Вони походять із розбитих сімей, пережили різні травми та мають багато важких спогадів. Вони діляться ними перед камерою, ведуть щоденник розбитих життів, які тривають попри все, у найгірших воєнних обставинах, у смутку, але й тимчасових, швидкоплинних радощах. Дитячий притулок може здаватися холодним і ворожим притулком, але насправді це тепла, турботлива гавань. Співробітники намагаються створити чарівну, безпечну атмосферу для дітей, доля яких у руках суду".

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