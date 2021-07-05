Голосувала за окупацію Криму: на Рівненщині перейменували вулицю та провулок, названі на честь космонавтки-"єдинороски" Терешкової

Про це LB.ua повідомив депутат міської ради Михайло Стрик.

Рішення ухвалено одноголосно.

Вулиця тепер називається Кленовою, провулок теж назвали Кленовим.



Читайте також: Голосувала за "Кримнаш" та напад на Україну. У трьох областях є по 30 вулиць імені депутатки Держдуми РФ Терешкової

"Українські міста не мають мати вулиці на честь прихильниці Путіна, яка підтримувала анексію Криму", - розповів Стрик.



Терешкова є чинним депутатом Державної думи РФ від партії “Єдина Росія” і голосувала за анексію Криму 2014 року та за надання дозволу президентові РФ вводити російські війська на територію України.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb