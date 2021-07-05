Голосувала за окупацію Криму: на Рівненщині перейменували вулицю та провулок, названі на честь космонавтки-"єдинороски" Терешкової
У Радивилові Рівненської області депутати перейменували вулицю та провулок, названі на честь космонавтки, депутатки від "Єдиної Росії" в Держдумі Валентини Терешкової
Про це LB.ua повідомив депутат міської ради Михайло Стрик.
Рішення ухвалено одноголосно.
Вулиця тепер називається Кленовою, провулок теж назвали Кленовим.
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"Українські міста не мають мати вулиці на честь прихильниці Путіна, яка підтримувала анексію Криму", - розповів Стрик.
Терешкова є чинним депутатом Державної думи РФ від партії “Єдина Росія” і голосувала за анексію Криму 2014 року та за надання дозволу президентові РФ вводити російські війська на територію України.
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