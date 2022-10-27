Про це розповіла депутатка Юлія Яцик, яка 25 жовтня покинула партію "Слуга Народу", повідомляє Главком.

"Статус депутата знівелювався. Не за власною ініціативою, а тому що це зробив Офіс президента, всіх урівнюючи під одну гребінку. Голосуйте, як сказали, – і все", – заявила Яцик.

Вона каже, що депутати зараз за рахунок субвенції з бюджету не можуть допомагати на своїх округах. Крім того, обранців позбавили можливості впливати на процеси в регіонах після того, як більшість повноважень перейшла до голів обладміністрацій або ВЦА.

"В Офісі президента досі ставляться до депутатів, як до людей, які зайшли до Ради на рейтингу президента. Зокрема, й до мажоритарників, які опікуються своїми округами, багато допомагають і населенню, і військовим. Їх просто впритул не бачать, ставлячи на один рівень з якимись неробами", – сказала нардепка.

Юлія Яцик виграла вибори на 79-му окрузі в Енергодарі.

Як ми писали раніше, депутат від "Слуги Народу" і директор Куп'янського молочного заводу працював на окупантів

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