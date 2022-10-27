English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини Депутат від "Слуги Народу" і директор Куп'янського молочного заводу працював на окупантів. Його затримали

Депутат від "Слуги Народу" і директор Куп'янського молочного заводу працював на окупантів. Його затримали

27 жовтня, 2022 четвер
10:46
Новини Олександр Радченко

СБУ затримала директора "Куп’янського молочно-консервного комбінату", який під час окупації одним із перших почав працювати на Росію і забезпечував продовольством військових РФ

Олександр Радченко раніше очолював Куп'янську райраду, а у 2020 році обрався як депутат.

Радченка затримали у Куп'янську під час стабілізаційних заходів. Депутат Куп’янської районної ради добровільно пішов на співпрацю з окупантами і організував їм гуртові поставки харчової продукції з власного підприємства, повідомляє СБУ. Він перереєстрував підприємство і поставляв продукцію до окупованого Луганська.

"Встановлено, що перебуваючи на посаді генерального директора місцевого молочно-консервного комбінату, він "перелаштував" його роботу на користь країни-агресора після захоплення частини регіону. Для цього посадовець здійснив "перереєстрацію" акціонерного товариства у так званій "налоговой службе" окупаційної адміністрації. Потім відкрив рахунки в одному з російських банків та перевів усі розрахункові операції компанії в рублі", — повідомили в УСБУ Харківської області.

Під час обшуків на заводі було знайдено безліч документації, яка підтверджує ці факти. Так, тільки за одним "договором поставки", молокозавод відвантажив до захопленого Луганська до 20 тис. одиниць товару на загальну суму майже мільйон гривень.

Також слідчі знайшли у Радченка картки російських банків і понад півмільйона рублів готівкою.

Депутату повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, перевіряється його причетність до збору і передачі ворогу розвідувальної інформації про місця дислокації та переміщення Сил оборони, повідомили в СБУ.

Олександр Радченко у 2020 році  був першим номером у списку кандидатів в депутати Куп'янської райради та кандидатом до облради №8 в списку партії "Слуга народу". Він безпартійний. У 2010 році обирався до Харківської обласної ради від партії "Батьківщина", не пройшов. У 2005 році, за президента Ющенко, був призначений головою Куп'янської РДА. Очолює Куп'янський молочноконсервний комбінат з 1994 року.

Куп’янський молочноконсервний комбінат – одне з найстаріших підприємств з виготовлення згущеного молока в Україні. Завод ввели в експлуатацію у 1957 році, за проектом там могло виготовлятися до 20 мільйонів банок згущеного молока на рік.

  • У середині липня російські пропагандисти показували "розмаїття" продуктів в окупованому Купʼянську. На кадри потрапила продукція Купʼянського молочноконсервного заводу : згущене молоко, питний йогурт, масло, сметана. Етикетки були російською, зокрема, можна було побачити напис "Сгущенка". 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Дмитро Медведєв
28 жовтня, 2022 п'ятниця
Медведєв назвав умови припинення ударів по інфраструктурі України, в ОП це назвали зізнанням у тероризмі
Валерій Чалий
27 жовтня, 2022 четвер
Тактично Росія зараз нас переграє: ядерний шантаж - це прикриття, - Чалий
Валерій Чалий
28 жовтня, 2022 п'ятниця
Край війні може моментально покласти коаліція країн зі США на чолі, - Чалий
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.13
    Купівля 39.13
    Продаж 39.96
  • EUR
    Купівля 38.35
    Продаж 39.36
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
29 жовтня
22:58
Ексклюзив
Віталій Портников
У Путіна є дві групи людей, з якими він в особливих стосунках, - Портников
22:54
Володимир Зеленський
Зеленський: починаючи з березня із полону звільнено 1031 людину
22:37
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
ППО збила 40 іранських дронів-камікадзе за тиждень
22:15
На фото Володимир Зеленський
Чому якась купка осіб з Кремля може вирішувати, чи буде їжа у людей в Єгипті чи в Бангладеші, - Зеленський
22:09
Ексклюзив
Путін
Путін оголює світові свій відчай, звертаючись до Ірану по безпілотники та, можливо, балістичні ракети, - дипломат Метью Брайза
22:03
OPINION
Олег Манчура
Україна закриє Росії не лише Чорне море, Київ закриє Москві очі
21:47
Італія
Італійська партія "Ліга" веде маніпуляційну кампанію стосовно війни в Україні, - ЦПД
21:15
Оновлено
Михайло Мудрик, УПЛ, Шахтар
УПЛ: "Шахтар" зіграв унічию з "Олександрією", розклад 10-го туру чемпіонату України з футболу
21:07
трагедія в Ямпільському зоопарку
Зʼїли кенгуру, з'їли бізона: трагедія в Ямпільському зоопарку або як росіяни знущались з тварин під час окупації
20:57
російські окупанти
На Луганщині в окупантів значні проблеми з грішми, - Генштаб
20:33
Нова Каховка
У Новій Каховці росіяни примусово виселяють місцевих, які живуть поруч з узбережжям Дніпра
20:32
Іран
Голова Революційної гвардії Ірану попередив, що субота є "останнім днем" протестів
20:24
Ракетний удар, Миколаїв
З початку доби Росія завдала 5 ракетних та 7 авіаударів по території України
20:09
В Україні створено дагестанський добровольчий батальйон
20:02
ЗСУ
Українська ППО збила російську ракету та два безпілотники "Орлан-10"
20:01
OPINION
Ігор Гулик
Путін. Таки довічне
20:00
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
Під час святкування Гелловіну в Сеулі постраждало 50 людей
19:24
російські окупанти
Окупанти вивозять з Херсона аптечні запаси та відстороняють медиків від роботи
19:06
Ексклюзив
Китай
Скільки б зараз Китай не говорив ласкавих слів у бік Росії, для нього її більше немає, - дипломат Харченко
19:04
Геннадій Труханов
Зеленський доручив МВС і СБУ перевірити дії та висловлювання Труханова
18:59
глава Офісу президента Андрій Єрмак
"Агонія злочинців": Офіс президента відреагував на вихід РФ із "зернової угоди"
18:57
Предстоятель УГКЦ Святослав
Глава УГКЦ Святослав: "Хочеш наблизити перемогу — вимкни зайве освітлення"
18:26
Нідерланди_ прапор
ГРУ РФ через мережу підставних компаній у Нідерландах закуповує військові технології, - ЗМІ
18:21
на фото: солдат
У Севастополі пошкоджено три російські кораблі-носії "Калібрів", - військовий журналіст Цаплієнко
18:20
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Між Росією та Китаєм у Центральній Азії зростає напруга, - дипломат Метью Брайза
18:15
Ексклюзив
Михайло Мішустін
Путін може прибрати Мішустіна як потенційного конкурента, - Фейгін
18:13
у Франції виходить збірка українських письменників про регіони України
"Hommage à l’Ukraine": у Франції виходить збірка українських письменників про регіони України
18:08
Ексклюзив
ЗСУ
Україна буде боротися за незалежність і звільнятиме свою територію за будь-якої погоди, - експерт з питань безпеки Варченко
18:02
OPINION
Андрій Павлишин
Треба просто перестати маніпулювати
17:52
Росія призупиняє участь у "зерновій угоді"
17:24
Японія
Японія створить об'єднане військове командування у зв'язку з посиленням напруженості між Китаєм і Тайванем, - Reuters
17:10
Ексклюзив
курс долара
Поки що немає підстав для зростання долара і серйозних змін офіційного курсу на сьогодні не очікується, - економіст Пендзин
17:00
Ексклюзив
китай
Ослаблення Москви і навіть легка поразка в Україні – вигідні Китаю, - Фейгін
16:58
Словенія передала Україні 28 танків М-55S
Словенія передала Україні 28 танків М-55S
16:56
Норвегія
У Норвегії "бразильський професор" виявився російським шпигуном: що відомо
16:49
Ексклюзив
Shahed-136
Навіть якщо Іран віддасть усі свої Shahed, РФ не зможе найближчим часом отримати понад 1 тис. дронів, - командир підрозділу безпілотників ЗСУ
16:43
На столичному Майдані попрощалися з командиром морпіхів Максимом Токаревим
На столичному Майдані попрощалися з командиром морпіхів Максимом Токаревим
16:25
Оновлено
Росія звинуватила Британію в підриві обох гілок "Північного потоку"
16:07
OPINION
Андрій Бондар
Штаймаєр заговорив словами посла Мельника
16:05
Ексклюзив
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
Китай має зиск з РФ, а Путін не задоволений рівнем підтримки Пекіну, - китаєзнавець Коваль
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV