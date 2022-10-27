Депутат від "Слуги Народу" і директор Куп'янського молочного заводу працював на окупантів. Його затримали

Олександр Радченко раніше очолював Куп'янську райраду, а у 2020 році обрався як депутат.

Радченка затримали у Куп'янську під час стабілізаційних заходів. Депутат Куп’янської районної ради добровільно пішов на співпрацю з окупантами і організував їм гуртові поставки харчової продукції з власного підприємства, повідомляє СБУ. Він перереєстрував підприємство і поставляв продукцію до окупованого Луганська.

"Встановлено, що перебуваючи на посаді генерального директора місцевого молочно-консервного комбінату, він "перелаштував" його роботу на користь країни-агресора після захоплення частини регіону. Для цього посадовець здійснив "перереєстрацію" акціонерного товариства у так званій "налоговой службе" окупаційної адміністрації. Потім відкрив рахунки в одному з російських банків та перевів усі розрахункові операції компанії в рублі", — повідомили в УСБУ Харківської області.

Під час обшуків на заводі було знайдено безліч документації, яка підтверджує ці факти. Так, тільки за одним "договором поставки", молокозавод відвантажив до захопленого Луганська до 20 тис. одиниць товару на загальну суму майже мільйон гривень.

Також слідчі знайшли у Радченка картки російських банків і понад півмільйона рублів готівкою.

Депутату повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, перевіряється його причетність до збору і передачі ворогу розвідувальної інформації про місця дислокації та переміщення Сил оборони, повідомили в СБУ.

Олександр Радченко у 2020 році був першим номером у списку кандидатів в депутати Куп'янської райради та кандидатом до облради №8 в списку партії "Слуга народу". Він безпартійний. У 2010 році обирався до Харківської обласної ради від партії "Батьківщина", не пройшов. У 2005 році, за президента Ющенко, був призначений головою Куп'янської РДА. Очолює Куп'янський молочноконсервний комбінат з 1994 року.

Куп’янський молочноконсервний комбінат – одне з найстаріших підприємств з виготовлення згущеного молока в Україні. Завод ввели в експлуатацію у 1957 році, за проектом там могло виготовлятися до 20 мільйонів банок згущеного молока на рік.

У середині липня російські пропагандисти показували "розмаїття" продуктів в окупованому Купʼянську. На кадри потрапила продукція Купʼянського молочноконсервного заводу : згущене молоко, питний йогурт, масло, сметана. Етикетки були російською, зокрема, можна було побачити напис "Сгущенка".

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