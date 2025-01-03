Все більше жителів Криму приєднуються до руху спротиву "Атеш", - заява партизанів

Про це рух спротиву "Атеш" повідомляє в Telegram.

Активісти "Громадянської сили" здійснили акцію у тимчасово окупованому Сімферополі. По всьому місту з'явилися графіті з закликом приєднатися до партизанів та протистояти російським загарбникам.

"Мешканці Криму розуміють безглуздість цієї злочинної війни та наслідків, які вона принесе. Тому все більше людей вливаються до наших лав", - пише "Атеш".