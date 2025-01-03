Все більше жителів Криму приєднуються до руху спротиву "Атеш", - заява партизанів
У русі спротиву "Атеш" поділились інформацією, що все більше жителів тимчасово окупованого Криму приєднуються до організації
Про це рух спротиву "Атеш" повідомляє в Telegram.
Активісти "Громадянської сили" здійснили акцію у тимчасово окупованому Сімферополі. По всьому місту з'явилися графіті з закликом приєднатися до партизанів та протистояти російським загарбникам.
"Мешканці Криму розуміють безглуздість цієї злочинної війни та наслідків, які вона принесе. Тому все більше людей вливаються до наших лав", - пише "Атеш".
- Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія XXI Павло Лакійчук зазначив, що ЗСУ нищать логістичні шляхи російської армії у Криму.
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