Голова британських лейбористів Стармер розповів, чому світ має "відучитися від Китаю"

Про це він розповів в інтерв'ю Politico.

Лідер лейбористів сказав, що уряд Великої Британії має чітко розуміти аспекти безпеки та такі проблеми, як шпигунство, втручання і порушення прав людини, які відбуваються з боку Пекіну.

"Як нам відучитися від китайського впливу в усьому світі? Є великі проблеми, з якими прогресивні уряди можуть боротися разом", - але він зазначив, що неможливо повністю "дистанціюватися" від Китаю щодо таких великих питань, наприклад, як зміна клімату.

Також Стармер на конференції лівоцентристських лідерів-однодумців у Монреалі зауважив, що лідери прогресивних країн побоюються та мають бути "гостро уважними" щодо можливості перемоги Дональда Трампа на виборах у США, а також, мають шукати примирливий підхід до президента Росії Володимира Путіна, який веде війну в Україні. Він закликав лідерів "трималися разом у таких складних обставинах".

Команда Стамера веде переговори з адміністрацією президента США Джо Байдена, але сам лідер лейбористів сказав, що його не запрошували на зустріч з Байденом. Стармер не виключає перспективу перемоги Трампа на президентських виборах у США наступного року, але сказав, що не бажає цього. Він додав, що з-поміж колишніх президентів США він особисто найбільше спілкується із Бараком Обамою.

Пріоритетним завданням Стамера, якщо він стане прем'єр-міністром Британії, буде "відновлення Сполученого Королівства та його репутації на світовій арені".

Підвищення авторитету Стармера на міжнародній арені є наслідком зміни курсу лейбористів на прагнення стати мостом між США та ЄС, пише своєю чергою The Guardian.

"Я дуже сильно відчуваю, що після Brexit виникло відчуття, що ми не просто вийшли з ЄС, що ми якимось чином відвернулися від світу, і куди б ви не пішли, люди відчувають майже відсутність Сполученого Королівства, колись був провідним голосом, тепер до нього рідко звертаються", - сказав він.

В Монреалі Стармер закликав прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака протистояти консерваторам, які прагнуть виходу Великої Британії з Європейської конвенції з прав людини.

"Їхній барабанний бій погроз про вихід з ЄКПЛ є не чим іншим, як відчайдушною спробою уряду спровокувати розкол, щоб утриматися при владі, що несе негативні наслідки для безпеки і процвітання Британії", - сказав він.

19 вересня у Парижі лідер Лейбористської партії проведе переговори з Еммануелем Макроном щодо розв'язання проблеми невеликих суден, що перетинають Ла-Манш.

На минулому тижні під час візиту до Європолу в Гаазі Стармер припустив укладання угоди з Брюсселем, яка включатиме отримання квоти для прохачів притулку, які прибувають до ЄС, в обмін на можливість повернення людей, які перетинають Ла-Манш.