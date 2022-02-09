Голова комітету парламенту Фінляндії подав у відставку через заяву, що Україна не зможе вступити до НАТО
У Фінляндії депутат і голова комітету із закордонних справ Міка Ніікко подав у відставку на тлі скандалу через твіт про те, що Україна не зможе стати членом НАТО
Про це повідомляє Yle.
8 лютого у своєму твіттері політик заявив, що президенту Франції Еммануелю Макрону слід прямо сказати, що Україна не може стати членом НАТО.
Твіт Ніікко викликав обурення, оскільки він суперечить офіційній зовнішньополітичній лінії Фінляндії, згідно з якою будь-яка держава має право самостійно приймати рішення у сфері зовнішньої політики.
Пізніше Ніікко видалив цей твіт і уточнив, що мав на увазі, що перспектива вступу України до НАТО “нереалістична”. Також він наголосив, що підтримує суверенітет України.
Зрештою депутат, який входить до правої партії "Істинні фіни", подав у відставку з посади голови парламентського комітету із закордонних справ.
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