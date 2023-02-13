Google боротиметься з фейками про українських біженців у Німеччині

Про це інформує Der Spiegel.

Оскільки спростування дезінформації, яка вже вкорінилася у свідомості людей, є непростою задачею, компанія Google прагне зосередитися на профілактиці й випустити навчальні відео. Ці ролики мають на меті охопити населення, перш ніж воно побачить фейкові новини, тобто дезінформацію. Мовиться, зокрема, про можливі застереження щодо українських біженців.

Так дочірня компанія Google Jigsaw у понеділок, 13 лютого, оголосила, що така відеопрограма зі спростування фейків стартує у Німеччині. Ролики розповсюджуватимуть через інтернет. До сьогодні профілактична кампанія була зосереджена лише в Польщі, Чехії та Словаччині.

Основою для програми стали дослідження з університетів Кембриджа та Бристоля. Вони розробили концепцію запобігання дезінформації під назвою prebunking. Її мета полягає в тому, щоб заздалегідь попередити глядачів про нібито нейтральну інформацію, яка насправді покликана дезінформувати людей.

Також психологи виділили декілька ознак маніпулятивного контенту. Однією з них стала мова, спрямована емоційно задіти людей. Також підозрілим вважатиметься, коли певні групи звинувачують у невдоволення, за яке вони не відповідальні.

Так, наприклад, в одному з роликів з кампанії у Східній Європі показують трьох подруг, які ввечері спілкуються в пабі. Одна з них закликає інших піти раніше, оскільки боїться нападу українських біженців. Інші дві заспокоюють подругу і наголошують, що більшість біженців - це жінки та маленькі діти. Також вони описують чутки в інтернеті як "чисте залякування".

"Дехто хоче налаштувати нас проти українців, які тікають від війни. Легше вплинути на людей, які чогось бояться, і відвернути увагу від справжньої причини перебування біженців", - зауважують у відео.

Майже третина населення Польщі, Чехії та Словаччині переглянули навчальні відео від Google восени та взимку 2022 року. Загалом їх подивилися понад 37 млн разів.