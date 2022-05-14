"Готуємося до найгіршого сценарію". Оборона Києва не виключає повторний наступ на місто

Про це він сказав у ефірі національного телемарафону "Єдині новини" сказав начальник штабу Київської військової адміністрації Сергій Корнійчук.

"Безпосередньої загрози столиці сьогодні немає. Але враховуючи, що столиця - це великий політичний та економічний центр, Київ завжди буде однією з головних стратегічних цілей противника. Враховуючи це, ми готуємося до найгіршого сценарію - це повторний наступ", - сказав Корнійчук.

Начальник штабу заявив, що план оборони Києва розробили на випадок повторного наступу ворога з врахуванням недоліків й прорахунків під час вторгнення.

"Ставляться завдання як військовим, так і цивільним щодо підготовки до оборони. В цьому плані передбачено форми й способи дій військ, а також підготовки інфраструктури. В тому числі фортифікаційне обладнання рубежів, позицій, починаючи з дальніх підступів до кварталів у центрі міста" - зазначив Корнійчук.