"Готуємося до найгіршого сценарію". Оборона Києва не виключає повторний наступ на місто
Начальник штабу Київської військової адміністрації Сергій Корнійчук повідомив, що розроблено план оборони столиці на випадок повторного наступу
Про це він сказав у ефірі національного телемарафону "Єдині новини" сказав начальник штабу Київської військової адміністрації Сергій Корнійчук.
"Безпосередньої загрози столиці сьогодні немає. Але враховуючи, що столиця - це великий політичний та економічний центр, Київ завжди буде однією з головних стратегічних цілей противника. Враховуючи це, ми готуємося до найгіршого сценарію - це повторний наступ", - сказав Корнійчук.
Начальник штабу заявив, що план оборони Києва розробили на випадок повторного наступу ворога з врахуванням недоліків й прорахунків під час вторгнення.
"Ставляться завдання як військовим, так і цивільним щодо підготовки до оборони. В цьому плані передбачено форми й способи дій військ, а також підготовки інфраструктури. В тому числі фортифікаційне обладнання рубежів, позицій, починаючи з дальніх підступів до кварталів у центрі міста" - зазначив Корнійчук.
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