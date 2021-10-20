Граничні ціни на пальне будуть рости, якщо зростатимуть котирування на світових ринках, — Куюн

Такий прогноз озвучив Сергій Куюн, директор "Консалтингової групи А-95", в ефірі програми "Про гроші" з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".

"Гарних прогнозів немає. Тому що ми бачимо, що відбувається з природним газом. А це і є драйвер цієї енергетичної кризи, тому що споживачі шукають альтернативу газовому пальному і знаходять його у скрапленому газі, у мазуті тощо. Тому зростають ціни на нафту. Не так трагічно, як на природний газ. Але якщо минулого тижня була ціна 82-82 $/барель, то сьогодні це 85-86 $/барель", — сказав Куюн.

Він допускає й подальше зростання граничних цін на пальне.

"Механізм встановлення рекомендованої ціни базується на світових котируваннях. Відповідно, якщо котирування зростають, то будуть зростати далі в тому числі і граничні ціни", — сказав експерт.

Куюн переконаний, що якби не було механізму держрегулювання, то ціна на пальне була б на кілька гривень вища за ту, яка є зараз.