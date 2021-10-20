Граничні ціни на пальне будуть рости, якщо зростатимуть котирування на світових ринках, — Куюн
Уряд встановлює рекомендовані ціни на бензин і дизпаливо, спираючись на світові котирування, тому можливе подальше зростання граничних цін на пальне
Такий прогноз озвучив Сергій Куюн, директор "Консалтингової групи А-95", в ефірі програми "Про гроші" з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".
"Гарних прогнозів немає. Тому що ми бачимо, що відбувається з природним газом. А це і є драйвер цієї енергетичної кризи, тому що споживачі шукають альтернативу газовому пальному і знаходять його у скрапленому газі, у мазуті тощо. Тому зростають ціни на нафту. Не так трагічно, як на природний газ. Але якщо минулого тижня була ціна 82-82 $/барель, то сьогодні це 85-86 $/барель", — сказав Куюн.
Він допускає й подальше зростання граничних цін на пальне.
"Механізм встановлення рекомендованої ціни базується на світових котируваннях. Відповідно, якщо котирування зростають, то будуть зростати далі в тому числі і граничні ціни", — сказав експерт.
Куюн переконаний, що якби не було механізму держрегулювання, то ціна на пальне була б на кілька гривень вища за ту, яка є зараз.
- Кабмін 14 травня 2021 року ввів державне регулювання цін на бензин та дизпаливо на період дії карантину. Після введення державного регулювання цін на бензин та дизпаливо деякі мережі АЗС заявили, що призупиняють продаж преміального пального. Згодом Мінекономіки опублікувало роз'яснення, в якому йшлося, що державне регулювання цін не стосується "брендового преміального" пального.
- Міністерство економіки оприлюднило середню вартість бензинів в розмірі 27,57 грн/л і дизпалива — 24,35 грн/л, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального на АЗС на середину жовтня. З урахуванням максимальної торговельної націнки гранична вартість бензину становить 32,57 грн/л, дизпалива - 31,35 грн/л.
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