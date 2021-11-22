Гривня просідає через загрозу з боку РФ та розрахунок із "зеленими енергетиками", — представник НБУ Фурман
Українська гривня послаблюється через два фактори — новини про загрозу ескалації конфлікту із Російською Федерацією, а також через повернення боргів виробникам зеленої енергії
Про це заявив Василь Фурман, заступник голови Ради НБУ, в ефірі програми "Про гроші" з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".
Він визнав, що протягом останніх кількох днів гривня дещо просіла.
"Перший фактор — це ситуація на сході, напруженість у відносинах з нашим сусідом. Інвестори завжди дуже болісно на такі речі реагують. … Другий ключовий фактор — це те, що Україна починає виплачувати свої борги по зеленій енергетиці", — сказав Фурман.
За його словами, представники зеленої генерації отримали великі суми у гривні і купують долар. Посадовець висловив думку, що у середньостроковій перспективі на курс гривні може впливати політика Федеральної резервної системи США.
"Якщо вони будуть піднімати свою облікову ставку, то зазвичай капітали з країн, які розвиваються, підуть на ринки розвинутих країн. Тоді, дійсно, це може також негативно впливати. Але на сьогоднішній день політика Федеральної резервної системи є незмінною", — зауважив Фурман.
- Гривня укріплювалася з 27 жовтня до 11 листопада і досягнула позначки 26,05 грн/$. Відтоді гривня просіла до показника 26,65 грн/$.
- Згортання кількісного пом'якшення у світі призведе до девальваційних тенденцій, переконаний Дмитро Боярчук, виконавчий директор аналітичного центру CASE-Україна.
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