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"Громадянин не той, у кого паспорт, а хто сьогодні в Україні": Зеленський дав депутатам 24 години, щоб повернутися з-за кордону

14 лютого, 2022 понедiлок
17:22
Суспільство Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав депутатів, які виїхали за кордон упродовж кількох останніх днів, протягом доби повернутися до України

Про це президент сказав під час брифінгу у понеділок, 14 лютого, передає Еспресо.TV.

"Я б зосередився на менеджменті нашої держави, на людях, які сьогодні знаходяться за кордоном, депутатах тих чи інших партій, тут не хочу навіть назви говорити, ви всі розумієте, які це люди. Мені здається, що це серйозний виклик. Думаю, ми повинні надавати їм сигнал, справедливий, перш за все, від Верховної Ради, від спікера, від держави. Я від себе особисто хотів би їх попросити, щоб упродовж 24 годин вони всі там когось зі своїх рідних привезли, щоб вони все ж таки повернулися в державу. Непростий момент. Момент єдності нашої держави. Вважаю, що вони повинні повернутися", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що із ситуації будуть зроблені  "серйозні висновки". Очільник держави сказав, що зараз Україна проходить "великі часи", і дуже важливо, хто з нею на цьому шляху. На його думку, серед політиків, дипломатів, бізнесменів залишаються в країні найбільш надійні громадяни.

"Моя родина завжди зі мною, завжди з Україною. Я президент, моя дружина не просто дружина, вона перша леді. Повинна показувати прикладом, як повинні поводитися сім'ї. Це необов'язково для всіх інших, але це принципова річ, дуже важлива для держави, для суспільства - підтримувати Україну. Бо ти є українець. Громадянин не той, у кого паспорт, а той, хто сьогодні в Україні", - додав президент.

Також Зеленський заявив, що вважає помилкою рішення деяких посольств переїжджати на Захід України.

"Немає західної України, є Україна. Тому не дай боже, якщо щось відбудеться, воно буде всюди", - заявив президент.

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