Про це у коментарі для Еспресо розповів грузинський журналіст Темур Кігурадзе.

"Дорогі українці, ніколи не думайте, що ми забули про ту допомогу, яку ви нам надавали на початку 90-их, під час війни в Абхазії, і у 2008 році під час конфлікту в Південній Осетії. Грузія активно збирає гроші, які переводять на ЗСУ, на гуманітарну допомогу. Так, наша влада веде себе найогиднішим способом. Вона на словах підтримує Україну і навіть надає якусь гуманітарну допомогу, але ми хочемо, щоб цього було більше. Ми доб'ємося, щоб допомоги було більше. Бо ми ж не Росія, ми можемо змінити нашу владу", – зазначив Кігурадзе.

Як він зазначає, більшість населення Грузії розуміє, що війна в Україні – це не лише війна двох країн, а битва за майбутнє всього регіону, всіх колишніх колоній Російської імперії. Поряд з цим, Кігурадзе визнає, що останнім часом Грузія стала своєрідною "безпечною гаванню" для деяких громадян Росії.

"Хтось тікає від мобілізації, хтось просто не хоче перебувати з тим режимом, який зараз є у Росії. Частина населення не чинить опір нашестю росіян і в таких процесів є свої економічні причини. Ціни в Грузії зараз вищі, ніж у Східній Європі. Тому деякі громадяни моєї країни готові обміняти економічні преференції на пам'ять про те, що сталось всього кілька років тому. Я можу сказати, що мені за це соромно. В нас були акції за введення візового режиму для росіян. Якщо пускати когось, то лише тих, хто готовий боротись з режимом Путіна", – вважає грузинський журналіст.

Кігурадзе каже, що росіяни, хоч їдуть зараз масово до Грузії, але не можуть робити там, що заманеться.

"Є контроль над тим, що роблять росіяни в Грузії. В нас вони не бігають з російськими прапорами, як у деяких інших країнах. Вони не пишуть букви "Z" на будівлях. Одного разу було таке, що росіянин намагався вивісити російський прапор на одному з мостів Тбілісі, але це було 5-10 секунд, поки прості перехожі – молоді люди не схопили його і не порвали цього прапора. У нас такого, на щастя, немає і, сподіваюсь, не буде", – підсумував Кігурадзе.

Велике інтерв'ю з Темуром Кігурадзе – воєнним журналістом, що працював у найгарячіших точках світу, де відбувались збройні конфлікти – читайте на Еспресо незабаром.