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ГРВІ, грип та COVID-19: в Україні за тиждень зафіксували майже 120 тис. випадків респіраторно-вірусних захворювань

12 жовтня, 2023 четвер
14:55
Суспільство грип

В Україні почався епідемічний сезон: за минулий тиждень зареєстрували 119 063 випадків респіраторно-вірусних сезонних захворювань, а саме: ГРВІ, COVID-19 та грипу

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я. 

Серед людей, які захворіли, 3 150 госпіталізували, з них 1 776 - діти до 17 років. 

Зазначається, що така кількість захворюваності перебуває у межах українського епідемічного порогу. Крім того, вона на 13,4 % менша аналогічного періоду минулого епідемічного сезону.

"Щороку в Україні реєструють близько 6 млн інфекційних захворювань, 98 % з яких припадає на грип та ГРВІ. За тяжкого перебігу грип може спричиняти небезпечні ускладнення - захворювання серця, нирок тощо. Найдієвіша профілактика грипу - щорічна вакцинація, яка є рекомендованою, однак не входить до переліку безоплатних вакцин. З початку жовтня в Україні доступні в аптеках дві вакцини - корейського та французького виробництва. Вони сертифіковані та пройшли державний контроль якості", - розповіли в МОЗ. 

Також, за інформацією Центру громадського здоров’я, в Україні за попередній тиждень зареєстрували 5 186 випадків захворювання на COVID-19. Серед людей старших за 30 років було 18 летальних випадків. . 

У МОЗ нагадали, що для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 існує курс із трьох щеплень. Наразі в Україні є понад 5 млн доз вакцин Janssen (виробник Johnson&Johnson) та Comirnaty (виробник Pfizer).

"Щеплення залишаються безоплатними для кожного українця. Зробити його можна у пунктах щеплення чи в амбулаторії через запис у свого сімейного лікаря. Також в Україні доступна вакцина проти COVID-19 для дітей з 5-річного віку (виробник Pfizer - вакцина Comirnaty для дітей, одна доза якої містить втричі менше активної речовини, ніж вакцина для людей, старших 12 років)", - додали у МОЗ. 

  • Раніше міністерство охорони здоров’я затвердило рекомендації щодо визначення пріоритетних груп для вакцинації проти COVID-19 та отримання бустерних доз у 2023-2024 роках.
Здоров'я
Україна
Медицина
грип
вакцина
Вакцинація
Коронавірус
COVID-19
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