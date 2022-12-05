Гуманітарні сили України: благодійні фонди та волонтери отримали спеціальну відзнаку за допомогу українцям під час війни

Фонди та волонтерів відзначили в рамках проєкту "Гуманітарна пошта України" від Нової пошти. Він з 2014 року надає можливість відправляти гуманітарні вантажі по всій Україні коштом компанії. За понад 8 років співпраці фонди-учасники проєкту надіслали адресатам 40 000 т допомоги, а це вага 140 легендарних літаків "Мрія".

Відзнаку Гуманітарним силам України отримали 30 фондів у 10 категоріях: "Допомога ЗСУ", "Допомога захисницям", "Гуманітарна допомога", "Допомога дітям", "Допомога людям поважного віку", "Допомога тваринам", "Медична допомога", "Допомога в регіонах", "Регулярна допомога" (фонди, що регулярно співпрацюють з "Гуманітарною поштою України" від 2014 року), "Потужна сила".

Відзнаки вручали представники української влади, журналісти та лідери думок. Зокрема, міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, снайперка ЗСУ Євгенія Емеральд, адвокат і військовослужбовець Масі Найєм, а також співзасновники Нової пошти Інна Поперешнюк та Вячеслав Климов.

"Гуманітарні сили, тобто волонтери, а разом із ними армія та бізнес — це три кити, на яких сьогодні тримається Україна. У 2014-му, коли “Гуманітарна пошта України” лише починала роботу, з нами співпрацювали близько 60 організацій, а зараз їх понад 600. Загалом в Україні зареєстровані більш як 15 000 благодійних фондів, і Нова пошта готова стати підтримкою для кожного", — говорить Інна Поперешнюк, співзасновниця Нової пошти.

Також Відзнаку Гуманітарним силам України отримали 3 волонтери, яких українці найчастіше згадували на сайті проєкту і пропонували відзначити їхню діяльність під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. Це, зокрема:

Олена Дьоміна — вчителька з Миколаєва, яка після 24 лютого влаштувала у своїй школі волонтерський штаб, що допомагає родинам переселенців, людям поважного віку та бійцям ЗСУ на миколаївському напрямку.

Алім Бодня — волонтер із Дніпра, який з 2014 року допомагає українським військовим і цивільному населенню гуманітарними наборами речей для нагальних потреб і смаколиками.

Артем Марченко — засновник благодійного фонду з Кременчука, який допомагає їжею, інсуліном та засобами гігієни бійцям ЗСУ, родинам переселенців та дітям до 5 років.