Гуманітарні сили України: благодійні фонди та волонтери отримали спеціальну відзнаку за допомогу українцям під час війни
Нова пошта вручила відзнаки Гуманітарним силам України. Її отримали 30 благодійних фондів та громадських організацій, які допомагають країні у найвідповідальніший час в її історії, а також троє волонтерів, яких номінували українці
Фонди та волонтерів відзначили в рамках проєкту "Гуманітарна пошта України" від Нової пошти. Він з 2014 року надає можливість відправляти гуманітарні вантажі по всій Україні коштом компанії. За понад 8 років співпраці фонди-учасники проєкту надіслали адресатам 40 000 т допомоги, а це вага 140 легендарних літаків "Мрія".
Відзнаку Гуманітарним силам України отримали 30 фондів у 10 категоріях: "Допомога ЗСУ", "Допомога захисницям", "Гуманітарна допомога", "Допомога дітям", "Допомога людям поважного віку", "Допомога тваринам", "Медична допомога", "Допомога в регіонах", "Регулярна допомога" (фонди, що регулярно співпрацюють з "Гуманітарною поштою України" від 2014 року), "Потужна сила".
Відзнаки вручали представники української влади, журналісти та лідери думок. Зокрема, міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, снайперка ЗСУ Євгенія Емеральд, адвокат і військовослужбовець Масі Найєм, а також співзасновники Нової пошти Інна Поперешнюк та Вячеслав Климов.
"Гуманітарні сили, тобто волонтери, а разом із ними армія та бізнес — це три кити, на яких сьогодні тримається Україна. У 2014-му, коли “Гуманітарна пошта України” лише починала роботу, з нами співпрацювали близько 60 організацій, а зараз їх понад 600. Загалом в Україні зареєстровані більш як 15 000 благодійних фондів, і Нова пошта готова стати підтримкою для кожного", — говорить Інна Поперешнюк, співзасновниця Нової пошти.
Також Відзнаку Гуманітарним силам України отримали 3 волонтери, яких українці найчастіше згадували на сайті проєкту і пропонували відзначити їхню діяльність під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. Це, зокрема:
Олена Дьоміна — вчителька з Миколаєва, яка після 24 лютого влаштувала у своїй школі волонтерський штаб, що допомагає родинам переселенців, людям поважного віку та бійцям ЗСУ на миколаївському напрямку.
Алім Бодня — волонтер із Дніпра, який з 2014 року допомагає українським військовим і цивільному населенню гуманітарними наборами речей для нагальних потреб і смаколиками.
Артем Марченко — засновник благодійного фонду з Кременчука, який допомагає їжею, інсуліном та засобами гігієни бійцям ЗСУ, родинам переселенців та дітям до 5 років.
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