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Гуманітарний комітет Верховної Ради підтримав постанову про розірвання договору оренди з УПЦ (МП) у Почаївській лаврі

7 квітня, 2023 п'ятниця
14:51
Суспільство Почаївська лавра

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради одностайно підтримав постанову про розірвання договору оренди щодо споруд Почаївської Успенської лаври

Про це повідомляє одна з ініціаторок звернення народна депутатка Наталія Піпа.

"Щойно гуманітарний комітет одноголосно підтримав мою постанову про розірвання договору з МП у Почаївській лаврі!" - написала посадовиця у facebook.

За її словами, багато років територія Лаври фактично була окупована Росією - приміщення заселені монахами та священниками (УПЦ МП), а в довколишні села переселено громадян з РФ або її прихильників. 

Автори ініціативи апелюють до закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", згідно з яким культові будівлі та майно, що є державною власністю, можуть передаватися у почергове користування двом або більше релігійним громадам за їхньою взаємною згодою.

"Це питання національної безпеки й оборони. Ми бачимо, що виконується указ Президента, бо і Києво-Печерська лавра повністю переходить в управління держави, і є законопроєкт, розроблений Кабміном. І тут дуже важливо, щоб наші співгромадяни, які бачать обурливі кадри побиття військовослужбовців попами, спрямовували свою енергію на цивілізовані переходи до української церкви", - зазначила голова Комітету із питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Довідка

Почаївська лавра - друга після Києво-Печерської найбільша православна святиня України, розташована у Тернопільській області. Це комплекс з 18 споруд. Зокрема, на її території розташований Свято-Успенський собор і Почаївська духовна семінарія. Лавра у Почаєві належить державі, але з 2003 року була передана в безкоштовне користування УПЦ МП на 49 років - до 2052 року. 

  • У Почаївській лаврі служителі УПЦ МП не допустили представників держави до однієї з церков, термін користування якою сплив.
Культура
Україна
УПЦ МП
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