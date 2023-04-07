Про це повідомляє одна з ініціаторок звернення народна депутатка Наталія Піпа.

"Щойно гуманітарний комітет одноголосно підтримав мою постанову про розірвання договору з МП у Почаївській лаврі!" - написала посадовиця у facebook.

За її словами, багато років територія Лаври фактично була окупована Росією - приміщення заселені монахами та священниками (УПЦ МП), а в довколишні села переселено громадян з РФ або її прихильників.

Автори ініціативи апелюють до закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", згідно з яким культові будівлі та майно, що є державною власністю, можуть передаватися у почергове користування двом або більше релігійним громадам за їхньою взаємною згодою.

"Це питання національної безпеки й оборони. Ми бачимо, що виконується указ Президента, бо і Києво-Печерська лавра повністю переходить в управління держави, і є законопроєкт, розроблений Кабміном. І тут дуже важливо, щоб наші співгромадяни, які бачать обурливі кадри побиття військовослужбовців попами, спрямовували свою енергію на цивілізовані переходи до української церкви", - зазначила голова Комітету із питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Довідка

Почаївська лавра - друга після Києво-Печерської найбільша православна святиня України, розташована у Тернопільській області. Це комплекс з 18 споруд. Зокрема, на її території розташований Свято-Успенський собор і Почаївська духовна семінарія. Лавра у Почаєві належить державі, але з 2003 року була передана в безкоштовне користування УПЦ МП на 49 років - до 2052 року.