Гуменюк про ситуацію в південному регіоні: потрібна інформаційна тиша, щоб потім відзвітувати про великі успіхи

Про це вона сказала в етері телемарафону.

Гуменюк повідомила, що вздовж лінії фронту, яка пролягає річкою Дніпро, російські окупанти намагаються активно оборонятися. Армія РФ намагається активізувати артилерію, реактивні системи залпового вогню та тактичну авіацію.

Водночас українські військові відтискають ворога на лінії від 3 до 8 кілометрів уздовж усього узбережжя.

"Лінія фронту на сьогодні досить рухлива. Всі заходи, які проводять Сили оборони, ми розкривати не можемо, але очевидним є факт, що ворога це притискає. І поки що ми просимо інформаційної тиші, щоб запрацювала наша запланована сентенція, яка дозволить потім відзвітувати про великі успіхи", - наголосила Гуменюк.