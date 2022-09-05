"Ї" як знак незалежності: активісти руху спротиву малюють українську літеру в тимчасово окупованому Маріуполі

Про це йдеться у телеграм-каналі Маріупольської міської ради.

Вранці 5 вересня у телеграм-каналі рух спротиву Маріуполя закликав українців у місті долучатися до такого протесту та малювати в різних локаціях українську літеру "Ї", яку обрав своїм символом.

"Настав час підіймати голову! Р*сня має твердо знати – вони на чужій землі. Ми їх не кликали. Їм немає місця у нашому Маріуполі! На знак протесту – "Ї" на всіх площах міста. У парках, у скверах, на стовпах, парканах. Ручкою, крейдою, маркером. "Ї" - як знак незалежності України. "Ї" - як знак опору. "Ї" - ї**ш р*сню. "Рабів до раю не пускають". Ми – не раби", – зазначили учасники руху спротиву.

Одним із перших місць, де зобразили "літеру спротиву" став центр міста: тут "Ї" з'явилася на тротуарній плитці неподалік пам'ятника Тарасові Шевченку.

У Маріупольській міській раді наголосили, що спротив українців набирає обертів в окупованому місті.

"Жителі невдоволенні окупаційною владою. Все більше фіксують рух ворожої техніки, повідомляють про зрадників та наголошують, що Маріуполь – це Україна", – зазначили в міській раді.

Тим часом окупанти вже звернули увагу на факти непокори. Рух спротиву маріупольців вони назвали "партизанським терористичним рухом", закликали громадян "бути обережними й пам'ятати про правила особистої безпеки при загрозі терористичного акту" та повідомляти про потенційні або здійснені "злочини" співробітників "правоохоронних органів".

Натомість у Маріупольській міськраді нагадали, що повідомити про колаборантів, зрадників, переміщення ворога, зберігання техніки та БК, керівництва окупантів або долучитись до спротиву можна за допомогою боту-спротив @MMR_SendMe_bot

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb