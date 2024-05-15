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У ЄС і НАТО закликали Грузію змінити курс на тлі ухвалення закону про "іноагентів"

15 травня, 2024 середа
14:15
Світ Грузія протести
Зміст

Представники НАТО та Європейського Союзу попередили Грузію, що прийняття парламентом закону про "іноагентів" віддаляє країну від членства в Альянсі та ЄС

Про це речниця Альянсу Фара Дахлалла написала у соцмережі Х.

За її словами, прийняття у Грузії закону про "іноагентів" - це "крок у неправильному напрямку". Таке рішення грузинської влади віддаляє державу від європейської та євроатлантичної інтеграції, наголосила речниця НАТО. 

Речниця НАТО додала, що Альянс закликає уряд Грузії змінити курс у цьому питанні, а також поважати право жителів країни влаштовувати мирні протести. 

Крім того, у заяві високого представника Жозепа Борреля ЄС та Європейської комісії йдеться про те, що ЄС підтримує грузинський народ і його вибір на користь демократії та європейського майбутнього Грузії.

"Залякування, погрози та фізичні напади на представників громадянського суспільства, політичних лідерів і журналістів, а також на їхні родини є неприпустимими. Ми закликаємо грузинську владу розслідувати ці задокументовані дії", - наголосили у ЄС.

Зазначається, що Грузії було надано статус країни-кандидата з умовою виконання дев'яти кроків, викладених у рекомендаціях Єврокомісії від 8 листопада 2023 року. Ці кроки вимагають захисту прав людини та забезпечення свободи діяльності громадянського суспільства та ЗМІ. Вони також говорять про необхідність деполяризації та боротьби з дезінформацією.

"ЄС чітко і неодноразово заявляв, що дух та зміст закону (про "іноагентів", - ред.) не відповідають основним нормам та цінностям ЄС. Це підірве роботу громадянського суспільства та незалежних ЗМІ, тоді як свобода об'єднань та свобода вираження думок є фундаментальними правами, що лежать в основі зобов'язань Грузії в рамках Угоди про асоціацію та будь-якого шляху вступу до ЄС", - наголошується у заяві.

За словами представників Євросоюзу, ухвалення цього закону негативно впливає на прогрес Грузії на шляху до ЄС. Вибір подальшого шляху перебуває в руках Грузії.

"Ми закликаємо грузинську владу відкликати закон, підтвердити свою відданість шляху до ЄС та провести необхідні реформи, описані в дев’яти кроках", - йдеться у заяві.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року в парламенті Грузії знову ініціювали цей законопроєкт. Очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян.

Парламент Грузії 17 квітня у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.

Під час акції протесту проти закону про "іноагентів" у центрі Тбілісі в ніч проти 1 травня сталися сутички між правоохоронцями й учасниками мітингу. Поліція затримала 63 людей, повідомляють і про 6 постраждалих поліцейських.

1 травня парламент Грузії ухвалив законопроєкт про "іноагентів" у другому читанні. На вулицях Тбілісі знову почалися сутички між активістами та МВС.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала грузинів зробити вибір між Європою та Росією, коментуючи скандальний закон про "іноагентів".

4 травня стало відомо, що у Тбілісі поновилися протести проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", акції відбуваються у двох місцях у столиці Грузії.

Ввечері середи, 8 травня, у Тбілісі напали щонайменше на чотирьох активістів і представників опозиції, які виступають проти закону про "іноагентів".

9 травня міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе припустив, що за нападами на протестувальників проти закону про "іноагентів" стоять самі активісти.

10 травня вісім країн Північної Європи та Балтії виступили зі спільною заявою, у якій попередили Грузію про те, що закон про "іноагентів" руйнує її європейське майбутнє.

11 травня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд готовий до незначних поступок щодо закону про "іноагентів", аби "примирити позиції" з західними партнерами.

13 травня юридичний комітет парламенту Грузії розглянув і підтримав у третьому читанні законопроєкт "про іноагентів". Його планують винести на голосування 14 травня.

14 травня, парламент Грузії в третьому читанні ухвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

Теги:
ЄС
Грузія
Вступ в ЄС
НАТО
Жозеп Боррель
вступ до НАТО
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