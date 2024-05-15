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OPINION

Яке послання привіз Блінкен до Києва

Руслан Рохов
15 травня, 2024 середа
16:00
Погляд Руслан Рохов
Зміст

Лицар, який бʼється з драконом, не повинен стати новим драконом

"Бо вибір, який ви зробите, тип демократії, який ви побудуєте, визначатиме силу та стійкість коаліції на боці України", - зауважив Ентоні Блінкен.

Багато людей в соцмережах обговорюють гру Блінкена на гітарі, а також недоречність подібного перформансу в умовах відкриття нової лінії фронту на Харківщині, але упускають важливі меседжі, які дав суспільству держсекретар США.

Цитата, яку я навів у першому абзаці, з його виступу перед студентами є важливим посланням, що, певно, було другим значущим завданням Блінкена, окрім передачі офіційному Києву попереднього бачення прийнятного дизайну миру, який вочевидь обговорюється перед Самітом у Швейцарії.

Всі стандартні протокольні заяви та теми дискусії є не новими, навіть тема демократії є стандартною для риторики команди Байдена.

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Але цього разу держсекретар сформулював важливий зворот, який привʼязує рівень демократичності з підтримкою західних союзників боротьби України з РФ.

Лицар, який бʼється з драконом, не повинен стати новим драконом.

Це лейтмотив того, що дипломатично між рядків доносить Блінкен.

Демократичність, а відтак приналежність до західної цивілізації, є принциповим індикатором для того, щоб Україна залишалась для Заходу у статусі "свої".

Своїм допомагають, а в протистоянні двох автократій шукають лише вигоди для своєї країни.

Сподіваюсь усі сторони угледіли ці неартикульовані тези, в завуальованих меседжах Блінкена…

Джерело

Про автора. Руслан Рохов, член правління Центру конституційного моделювання

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