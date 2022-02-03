IBF призначила нового претендента на титул, яким володіє Усик
Хорватський боксер Філіп Хрговіч проведе проти китайця Чжан Чжилея бій за статус обов'язкового претендента на титул IBF, яким володіє українець Олександр Усик
Про це повідомляє vRINGe.com.
За словами Хрговіча, китайський боксер погодився на пропозицію IBF (Міжнародної боксерської федерації) провести з ним бій, а з його організацією не має виникнути проблем, оскільки обидва співпрацюють з одним промоутером - Едді Хірном.
"Думаю, офіційно про поєдинок оголосять упродовж одного-двох тижнів. Чжилей не просто погодився на бій. Він прийняв фінансову пропозицію. І він – боєць Хірна. Він давно казав, що прийме цей поєдинок. Але такі правила – спочатку йому довелося дочекатися своєї черги. Нам навіть не потрібен додатковий час на переговори. Потрібно просто визначитись із датою", - сказав Хрговіч.
В IBF тривалий час не могли знайти суперника Хрговічу. З різних причин від бою з хорватом відмовилися кубинець Луїс Ортіс, новозеландець Джозеф Паркер, француз Тоні Йока, британець Джо Джойс, німець Агіт Кабайєл, росіянин Мурат Гассієв та американець Енді Руїс.
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Нагадаємо, 2 лютого WBA призначила два відбіркові поєдинки за звання обов'язкового претендента на титул чемпіона світу, яким володіє Олександр Усик.
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