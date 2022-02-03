IBF призначила нового претендента на титул, яким володіє Усик

Про це повідомляє vRINGe.com.

За словами Хрговіча, китайський боксер погодився на пропозицію IBF (Міжнародної боксерської федерації) провести з ним бій, а з його організацією не має виникнути проблем, оскільки обидва співпрацюють з одним промоутером - Едді Хірном.

"Думаю, офіційно про поєдинок оголосять упродовж одного-двох тижнів. Чжилей не просто погодився на бій. Він прийняв фінансову пропозицію. І він – боєць Хірна. Він давно казав, що прийме цей поєдинок. Але такі правила – спочатку йому довелося дочекатися своєї черги. Нам навіть не потрібен додатковий час на переговори. Потрібно просто визначитись із датою", - сказав Хрговіч.

В IBF тривалий час не могли знайти суперника Хрговічу. З різних причин від бою з хорватом відмовилися кубинець Луїс Ортіс, новозеландець Джозеф Паркер, француз Тоні Йока, британець Джо Джойс, німець Агіт Кабайєл, росіянин Мурат Гассієв та американець Енді Руїс.

Нагадаємо, 2 лютого WBA призначила два відбіркові поєдинки за звання обов'язкового претендента на титул чемпіона світу, яким володіє Олександр Усик.

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