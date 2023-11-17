Ідеальна сирна запіканка в мультиварці: два рецепти

Цей смачний десерт дуже варіюється за рецептами та складниками, але головне, що ця страва має бути ніжною та пухкою за текстурою. Саме такою її можна швидко приготувати в мультиварці без зайвих клопотів та труднощів.

Сирна запіканка в мультиварці

Інгредієнти:

кисломолочний сир - 600 г

курячі яйця – 3 шт.

цукор – 3 ст. л.

сіль - дрібка (3 г)

сода - дрібка або розпушувач – ½ ч. л.

ванілін – дрібка

пшеничне борошно – 3 ст. л. (з гіркою) + 1 ч. л. для присипки чаші

рослинна олія – 1 ст. л.

цукрова пудра (для подачі)

Покроковий рецепт приготування:

Для того щоб запіканка була більш однорідною краще сир перетерти через сито, або скористатися блендером. Курячі яйця з сіллю та цукром збиваємо вінчиком 2-5 хвилин. В глибоку ємність перекладаємо перетертий сир, борошно, розпушувач, ванілін. Все добре перемішуємо ложкою. Додаємо яєчно-цукрову суміш та вимішуємо до однорідності. Чашу мультиварки промащуємо олією, присипаємо дно борошном. Перекладаємо сирну суміш та розподіляємо рівномірно. Вмикаємо на мультиварці програму "Запікання" на 40 хвилин та тримаємо ще 10 хвилин на підігріві. Готову запіканку можна присипати цукровою пудрою при подачі.

Фото: Freepik

Сирна запіканка в мультиварці з манкою та чорницями

Інгредієнти:

кисломолочний сир найбільшої жирності – 400 г

чорниці (можна інші ягоди) – 200 г

цукор – 1 склянка

сіль – дрібка

курячі яйця – 3 шт.

манка – 3 ст. л.

ванільний цукор – 1 пакетик

сода – ½ ч. л.

вершкове масло – 1 ст. л.

цедра одного лимона

цукрова пудра та листочки м’яти (для подачі)

Покроковий рецепт приготування:

У чаші міксера збити яйця з цукром і сіллю, маса має збільшитись в об’ємі та посвітлішати. Сир потрібно пропустити через сито, або скористатися блендером, щоб маса стала однорідною. До сиру додати збиті яйця та перемішати. Потім додати сухі інгредієнти: манку, ваніль, соду та цедру. Залишити цю масу хоча б на 15 хвилин, але краще довше. Чим більше набухне манка, тим пишнішою буде запіканка. Ягоди краще припилити борошном та обережно перемішати з сирною масою. Чашу мультиварки добре намастити вершковим маслом та притрусити борошном. Перекласти сирну масу. Готувати на режимі "Випічка" протягом 1 години. Після приготування не відкривати одразу чашу, а залишити ще постояти 30-40 хвилин. При подачі присипати запіканку цукровою пудрою та викласти листочки м’яти.

Смачного!

Фото: Allweeat