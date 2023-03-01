Ідея руху "Редан" - створити конфронтацію та стравити підлітків, - психологиня
Молодіжний рух "Редан" є деструктивним та має за ідею поширити серед українських підлітків неконтрольований хаос
Про це в ефірі Еспресо заявила кандидатка психологічних наук Зоя Гаркавенко.
"Сам оцей рух "Редан". Те, що джерелом походження є Росія тільки підкреслює, що там закладена деструктивність. Там цікава модель - створюються два протилежних рухи - Редан і Анти-Редан. Ті, хто адмініструють цю історію, розуміють, що треба створити суперечність, конфронтацію. В чому небезпека для підлітків? Вони не розуміють, що ними маніпулюють, але їх одразу стравлюють між собою. Якщо запитати, яка ідея - ідея неконтрольований хаос", - сказала вона.
- Останніми днями містами України шириться інформація про так званий молодіжний рух ПВК "Редан", який вперше зафіксували на території РФ – підлітки збираються великими групами в громадських місцях і влаштовують бійки.
- Станом на ранок 1 березня поліція повідомила про щонайменше 41 зібрання молоді в межах руху ПВК "Редан", який має російське походження. Правоохоронці запобігли сутичкам.
- У столичному районі Дарниця планувалося зібрання молодіжного руху "Редан", правоохоронці запобігли "акції" та викрили двох неповнолітніх координаторів.
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