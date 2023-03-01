Ідея руху "Редан" - створити конфронтацію та стравити підлітків, - психологиня

Про це в ефірі Еспресо заявила кандидатка психологічних наук Зоя Гаркавенко.

"Сам оцей рух "Редан". Те, що джерелом походження є Росія тільки підкреслює, що там закладена деструктивність. Там цікава модель - створюються два протилежних рухи - Редан і Анти-Редан. Ті, хто адмініструють цю історію, розуміють, що треба створити суперечність, конфронтацію. В чому небезпека для підлітків? Вони не розуміють, що ними маніпулюють, але їх одразу стравлюють між собою. Якщо запитати, яка ідея - ідея неконтрольований хаос", - сказала вона.