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Ідея руху "Редан" - створити конфронтацію та стравити підлітків, - психологиня

1 березня, 2023 середа
18:52
Суспільство

Молодіжний рух "Редан" є деструктивним та має за ідею поширити серед українських підлітків неконтрольований хаос

Про це в ефірі Еспресо заявила кандидатка психологічних наук Зоя Гаркавенко.

"Сам оцей рух "Редан". Те, що джерелом походження є Росія тільки підкреслює, що там закладена деструктивність. Там цікава модель - створюються два протилежних рухи - Редан і Анти-Редан. Ті, хто адмініструють цю історію, розуміють, що треба створити суперечність, конфронтацію. В чому небезпека для підлітків? Вони не розуміють, що ними маніпулюють, але їх одразу стравлюють між собою. Якщо запитати, яка ідея - ідея неконтрольований хаос", - сказала вона.

  • Останніми днями містами України шириться інформація про так званий молодіжний рух ПВК "Редан", який вперше зафіксували на території РФ – підлітки збираються великими групами в громадських місцях і влаштовують бійки.
  • Станом на ранок 1 березня поліція повідомила про щонайменше 41 зібрання молоді в межах руху ПВК "Редан", який має російське походження. Правоохоронці запобігли сутичкам.
  • У столичному районі Дарниця планувалося зібрання молодіжного руху "Редан", правоохоронці запобігли "акції" та викрили двох неповнолітніх координаторів.

Кримінал
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