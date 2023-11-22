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In Solidarity With Ukraine: друга делегація іноземних культурних діячів відвідала Україну

22 листопада, 2023 середа
15:47
Суспільство Екскурсія учасників програми "Солідарні з Україною" в Харкові

Український ПЕН та Український інститут прийняли делегацію іноземних письменників і культурних діячів з Франції, Бельгії та Латвії. Це другий візит у межах програми In Solidarity With Ukraine ("Солідарні з Україною")

Очікується, що по завершенню візитів учасники стануть амбасадорами України за кордоном, створюючи матеріали про неї у міжнародних медіа, запускаючи проєкти підтримки.

Програма візитів In Solidarity With Ukraine організована Українським ПЕН та Українським інститутом за підтримки Prague Civil Society Centre. Інформаційний партнер програми In Solidarity With Ukraine — телеканал "Еспресо"

Протягом тижня викладач та письменник Деніс Пепіч, режисер та журналіст Олів’є Трук, воєнний кореспондент Олів’є Вебер, автор статей та письменник Емманюель Каррер та волонтер і письменник Яніс Йоневс зустрічалися з українськими культурними та правозахисними організаціями, військовими, журналістами та митцями, знайомилися з соціокультурним контекстом країни.

"Мене дивує, як Україна не налякана. Ви продовжуєте посміхатися і творити. Це дає мені відповідь на одвічне питання про корисність мистецтва. Якщо мистецтво існує під час війни – значить воно важливе", – Яніс Йоневс, латвійський письменник.

Делегація наживо познайомилася з Харковом, його історією та архітектурою, а також побачила наслідки російської війни проти України: "Опір в Україні також у серцях і мистецтві. Люди, яких я зустрічав від Харкова до Києва та Одеси, показують мені, як вони організовують цей дух опору через культуру та спадщину. Описуючи для своїх книг і репортажів майже двадцять воєн у світі, я рідко бачив таку рішучість і організованість. Ваша боротьба за свободу – наша теж", – Олів’є Вебер, французький письменник, репортер, і воєнний кореспондент.

Учасники зустрілися з представниками Міністерства закордонних справ України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим та Кримської платформи. Говорили про Крим, важливість того, щоб іноземні журналісти досліджували злочини депортації кримських татар, а також про консолідацію підтримки навколо України. Серед культурних організацій познайомилися з діяльністю Книжкового Арсеналу, Довженко-Центру, Національного художнього музею України, Музею Ханенків. Відвідали Український Дім, Музей Ханенків, Суспільне Мовлення.. 

У Харкові відбулася публічна подія "Республіка літератури. Французькі письменники в Харкові" – розмова про війну, Україну, Європу та справедливість та читання французької поезії. Участь взяли члени делегації Емманюель Каррер, Олівʼє Вебер, Олів’є Трук та українська літературознавиця Тетяна Огаркова. Модерував подію Володимир Єрмоленко — філософ, письменник, президент Українського ПЕН. Дискусія проходила в рамках In Solidarity With Ukraine та проєкту "П’ятий Харків" за підтримки UkraineWorld та Українського кризового медіацентру. Проєкт "П’ятий Харків" реалізовує Харківський літературний музей за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

"Ця подорож допомогла мені зрозуміти, що я надто здалеку читав про те, що відбувається в Україні. Я зміг заглибитись у культурні та когнітивні аспекти, зосередитися на виробництві та менеджменті мистецтва під час війни, зрозуміти емоційні аспекти та велику стратегію як держави, так і громадянського суспільства", – Деніс Пепіч, викладач та письменник з Бельгії. 

До кінця року Український інститут та Український ПЕН приймуть ще 2 делегації, з Іспанії та Нідерландів. 

Культура
Харків
Війна з Росією
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