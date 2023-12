In Solidarity With Ukraine: культурні діячі з Іспанії відвідали деокуповані території та побачили наслідки російської агресії

Програма візитів In Solidarity With Ukraine організована Українським ПЕН та Українським інститутом за підтримки Prague Civil Society Centre. Еспресо - інформаційний партнер програми In Solidarity With Ukraine.

Очікується, що по завершенню візитів учасники стануть амбасадорами України за кордоном, створюючи матеріали про неї в міжнародних медіа, запускаючи проєкти підтримки.

Протягом тижня редактор і засновник VilaWeb Вісент Парталь, головна редакторка відділу культури El Confidencial Ірене Ернандес Веласко, журналістка Міріан Ґонсалес, видавець та засновник Aviaz Хосе Мануель Кахіґас та заступник редактора міжнародного відділу El País Луїс Донсель зустрічалися із українськими культурними та правозахисними організаціями, військовими, журналістами та митцями, знайомилися з соціокультурним контекстом країни.

"Візит до України став важливим життєвим досвідом для мене. Говорити на відстані – не те саме, що відчути наживо та почути з перших вуст про вплив російського вторгнення. Сподіваюся, мені вдалося донести до своїх читачів рішучість і гідність, які я побачив в Україні цими днями", – Вісент Парталь, редактор і засновник VilaWeb.

Делегати познайомилися з історією та культурою Києва, відвідали Київщину, де побачили наслідки російської агресії. Також делегація вирушила в селище Ягідне на Чернігівщині. Там учасники відвідали школу, де у березні 2022 року російські окупанти утримували цивільне населення у підвалі та використовували їх як "живий щит".

Учасники зустрілися з Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим та представниками Кримської платформи. Серед культурних організацій познайомилися з діяльністю Довженко-Центру, Національного художнього музею України, Музею Ханенків. Відвідали Український Дім, Музей Ханенків. Після чого поспілкувалися про українсько-іспанські стосунки, силу культурної дипломатії та важливість публічної та відкритої солідарності з Україною.

"Поїздка в Україну була надихаючою, але водночас і досить гіркою. Це був мій другий раз в Україні (перший у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення), і я побачив країну, готову чинити опір і відсіч, але водночас – розуміння, що час спливає і необхідна підтримка. Організовані Українським ПЕН та Українським Інститутом зустрічі були справді проникливими", – Луїс Донсель, заступник редактора міжнародного відділу El País

В останній день делегація відвідала простір Veteran Hub, який займається централізованим наданням послуг ветеранам, працівникам сектору безпеки, їхнім рідним та близьким, а також підтримує процес інтеграції бійців у цивільне життя. Тут відбулась зустріч з військовими Юрієм Мацарським і Максом Колесниковим. Вони поділилися, як і чому вирішили долучитись до лав Збройних сил України, про свій військовий досвід. Макс Колесніков розповів делегатам про російський полон, у якому провів 11 місяців.

"Я була справді вражена тим, що на власні очі побачила жахливі рани війни в багатьох людей, родин та міст. Але найбільше мене вразило те, наскільки український народ згуртований та наскільки налаштований на перемогу. Я повернулася до Мадриду з абсолютною впевненістю, що Європа повинна продовжувати допомагати Україні в цій несправедливій війні, яку спровокувала Росія", – Ірене Ернандес Веласко, головна редакторка відділу культури El Confidencial.