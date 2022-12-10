Інфляція: ціни для споживачів зросли на 25,7% за останні 11 місяців
За даними Держстату, у листопаді 2022 року споживча інфляція зменшилася до 0,7% у місяць, а в обчисленнях за рік вона складе 26,5%
Про це мовиться на сайті Міністерства економіки України.
У Мінекономіки зазначають, що в листопаді споживча інфляція уповільнилась до 0,7% за місяць. За рік вона склала 26,5%, а за останні 11 місяців цього року споживчі ціни зросли на 25,7%.
Головним чинником для погіршення стану економіки стали удари РФ по енергетичній інфраструктурі. Також ускладнення зберігання їжі та руйнація об’єктів агропромислового комплексу у сфері тваринництва позначилися на прискореному зростанні цін
"Харчові продукти подорожчали на 4,2% у жовтні, та на 0,5% у листопаді. Як бачимо, зараз ситуація потроху стабілізується. Помітним чинником стримування інфляції залишається діяльність Уряду, який контролює ціни на послуги ЖКГ для населення", - повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.
За офіційною статистикою упродовж листопада найбільше подорожчали:
- Яйця +10,6%
- Молоко +2,9%
- Сир та м'який сир +2,4%
З початку 2022 року через інфляцію сталися такі зміни в цінах:
- Транспорт +30,7%
- Харчові продукти та безалкогольні напої +25,9%
- Алкогольні напої, тютюнові вироби +16,9%
- Ресторани та готелі +15,5%
- Побутова техніка та поточне утримання житла 15,2%
- Освіта +14,5%
- Охорона здоров’я +14%
- Зв’язок +10,7%
- Відпочинок і культура +10,5%
- Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива +5%
"Враховуючи поточні тенденції та здатність економіки України швидко адаптуватись до нових умов, вважаємо, що за підсумком року споживча інфляція, як ми і прогнозували, не перевищить 30%", - резюмувала Юлія Свириденко.
- Нагадаємо, НБУ прогнозує посилення інфляційного тиску на 1-2 відсоткових пункти у 2023 році через дефіцит електроенергії, спричинений російськими обстрілами енергооб'єктів.
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