Інфляція: ціни для споживачів зросли на 25,7% за останні 11 місяців

Про це мовиться на сайті Міністерства економіки України.

У Мінекономіки зазначають, що в листопаді споживча інфляція уповільнилась до 0,7% за місяць. За рік вона склала 26,5%, а за останні 11 місяців цього року споживчі ціни зросли на 25,7%.

Головним чинником для погіршення стану економіки стали удари РФ по енергетичній інфраструктурі. Також ускладнення зберігання їжі та руйнація об’єктів агропромислового комплексу у сфері тваринництва позначилися на прискореному зростанні цін

"Харчові продукти подорожчали на 4,2% у жовтні, та на 0,5% у листопаді. Як бачимо, зараз ситуація потроху стабілізується. Помітним чинником стримування інфляції залишається діяльність Уряду, який контролює ціни на послуги ЖКГ для населення", - повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

За офіційною статистикою упродовж листопада найбільше подорожчали:

Яйця +10,6%

Молоко +2,9%

Сир та м'який сир +2,4%

З початку 2022 року через інфляцію сталися такі зміни в цінах:

Транспорт +30,7%

Харчові продукти та безалкогольні напої +25,9%

Алкогольні напої, тютюнові вироби +16,9%

Ресторани та готелі +15,5%

Побутова техніка та поточне утримання житла 15,2%

Освіта +14,5%

Охорона здоров’я +14%

Зв’язок +10,7%

Відпочинок і культура +10,5%

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива +5%

"Враховуючи поточні тенденції та здатність економіки України швидко адаптуватись до нових умов, вважаємо, що за підсумком року споживча інфляція, як ми і прогнозували, не перевищить 30%", - резюмувала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, НБУ прогнозує посилення інфляційного тиску на 1-2 відсоткових пункти у 2023 році через дефіцит електроенергії, спричинений російськими обстрілами енергооб'єктів.

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