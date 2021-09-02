Інвесткомпанія Dragon Capital купила виробника мінеральних вод "Трускавецька"

Про це повідомила пресслужба Dragon Capital.



Згідно з повідомленням, група компаній Dragon Capital завершила угоду з придбання 100% акцій групи компаній "Аква-Еко", яка здійснює видобування, виробництво та реалізацію мінеральних природних вод під торговою маркою (ТМ) "Трускавецька", у міжнародної групи компаній IDS Borjomi International.



За словами генерального директора Dragon Capital Томаша Фіали, глобальний тренд зміни настроїв спроживачів у бік здорового способу життя у тандемі з багаторазово меншим споживанням мінеральної води на душу населення в Україні у порівнянні з іншими країнами Східної Європи дає підґрунтя стверджувати про великий потенціал розвитку сектору мінеральних вод України. Водночас відома з 1827 року "Трускавецька" є однією з найбільш впізнаваних та популярних мінеральних вод України.



Керуючий директор з прямих інвестицій Dragon Capital Євген Баранов у свою чергу зазначив, що придбання виробника мінеральних вод є лише першим кроком інвестиційної стратегії компанії.



"Найближчим часом буде затверджена масштабна програма з розширення та модернізації виробничих потужностей підприємства, а також буде вибудувана потужна дистрибуційна функція, що має суттєво зміцнити позиції "Трускавецької" на ринку мінеральних вод України", - цитує пресслужба слова Баранова.



У пресслужбі зазначили, що мінеральна вода "Трускавецька" видобувається із свердловин ландшафтного заповідника Трускавець, відкритого у 1827 році. Ця мінеральна столова вода відноситься до категорії гідрокарбонатних вод складного катіонного складу. Вона має м'який смак і низьку природну мінералізацію до 0,9 г/л, що дозволяє вживати її без обмежень.



За інформацією пресслужби, компанія "Аква-Еко" (Трускавецький завод мінеральних вод) також займається розливом мінеральних вод торгових марок "Трускавецька Аква-Еко", "Трускавецька Кришталева" та "Трускавецька Заповідна".

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) 13 серпня дозволив інвестиційній компанії Dragon Capital придбати виробника мінеральних вод "Трускавецька".

Dragon Capital - одна з найбільших в Україні груп компаній, яка працює у сфері прямих інвестицій та фінансових послуг. Компанія має багаторічний досвід прямих інвестицій в провідних виробників товарів та постачальників послуг в Україні, а також в проєкти житлової та комерційної нерухомості.