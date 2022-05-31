Іран погрожує затримати всі грецькі танкери в Перській затоці у відповідь на арешт у Греції судна з іранською нафтою
Іранське військове формування затримало два грецькі танкери у Перській затоці та погрожує затримати ще 17 суден до вирішення ситуації з іранською нафтою на борту арештованого Афінами російського корабля
Про це пише Splash.
Іранське збройне формування "Корпус вартових ісламської революції" погрожує затримати всі грецькі танкери, що перебувають у Перській затоці.
До таких дій Іран обіцяє вдатися до вирішення суперечки про долю іранської нафти на борту арештованого в квітні Грецією танкера під росіським прапором.
Іран уже затримав два грецьких танкера, ще 17 перебувають нині у Пенській затоці. У Греції такі дії назвали піратством.
- Нагадаємо, Іран захопив два грецькі танкери з нафтою.
- Раніше ЗМІ писали, що Греція допомагає РФ обходити санкції, попри спроб ЄС заборонити експорт російських енергоресурсів. Танкери з російською нафтою продовжують безперешкодно заходити в європейські порти.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе