Іран погрожує затримати всі грецькі танкери в Перській затоці у відповідь на арешт у Греції судна з іранською нафтою

Про це пише Splash.

Іранське збройне формування "Корпус вартових ісламської революції" погрожує затримати всі грецькі танкери, що перебувають у Перській затоці.

До таких дій Іран обіцяє вдатися до вирішення суперечки про долю іранської нафти на борту арештованого в квітні Грецією танкера під росіським прапором.

Іран уже затримав два грецьких танкера, ще 17 перебувають нині у Пенській затоці. У Греції такі дії назвали піратством.

Нагадаємо, Іран захопив два грецькі танкери з нафтою.

Раніше ЗМІ писали, що Греція допомагає РФ обходити санкції, попри спроб ЄС заборонити експорт російських енергоресурсів. Танкери з російською нафтою продовжують безперешкодно заходити в європейські порти.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb