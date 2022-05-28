Іспанія може посилити східний фланг НАТО та розмістити в Латвії ЗРК, - El Paіs
Іспанія планує розмістити в Латвії батарею зенітно-ракетних комплексів NASAMS
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El País.
"Іспанія посилить свій контингент у Східній Європі на знак прихильності НАТО", - зазначає видання.
За даними джерела видання, відправка батареї змусить Іспанію відправити до Латвії ще близько сотні військові. Близько 500 іспанських солдатів знаходяться під командуванням Канади на базі під Ригою за 120 км від кордону з Росією.
NASAMS - це система ППО, оснащена шістьма ракетами AMRAAM.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.75
Купівля 34.75Продаж 35.98
-
EUR
Купівля 36.58Продаж 38.26
- Актуальне
- Важливе