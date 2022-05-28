Іспанія може посилити східний фланг НАТО та розмістити в Латвії ЗРК, - El Paіs

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El País.

"Іспанія посилить свій контингент у Східній Європі на знак прихильності НАТО", - зазначає видання.

За даними джерела видання, відправка батареї змусить Іспанію відправити до Латвії ще близько сотні військові. Близько 500 іспанських солдатів знаходяться під командуванням Канади на базі під Ригою за 120 км від кордону з Росією.

NASAMS - це система ППО, оснащена шістьма ракетами AMRAAM.