Іспанський клуб відмовився від купівлі футболіста "Динамо" за 2 млн євро

Про це повідомляє La Voz de Asturias.



За інформацією джерела, у "Спортінга" є право викупу венесуельського форварда за суму близько 2 млн євро, проте Ерік Рамірес не зумів проявити себе в іспанській команді, тому боси хіхонців не планують підписувати 23-річного футболіста.



Ерік Рамірес перейшов у "Динамо" минулого літа. Встиг зіграти 7 матчів, забив 1 гол і віддав 1 асист. Взимку на правах оренди поїхав в Іспанію.



За "Спортінг" форвард не забив жодного голу за 10 матчів.

У жовтні форвард збірної Венесуели Ерік Рамірес відзначився голом у ворота Бразилії в матчі кваліфікації ЧС-2022.

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