Іспанський клуб відмовився від купівлі футболіста "Динамо" за 2 млн євро
Хіхонський "Спортинг" не збирається викуповувати у київського "Динамо" нападника Еріка Раміреса
Про це повідомляє La Voz de Asturias.
За інформацією джерела, у "Спортінга" є право викупу венесуельського форварда за суму близько 2 млн євро, проте Ерік Рамірес не зумів проявити себе в іспанській команді, тому боси хіхонців не планують підписувати 23-річного футболіста.
Ерік Рамірес перейшов у "Динамо" минулого літа. Встиг зіграти 7 матчів, забив 1 гол і віддав 1 асист. Взимку на правах оренди поїхав в Іспанію.
За "Спортінг" форвард не забив жодного голу за 10 матчів.
- У жовтні форвард збірної Венесуели Ерік Рамірес відзначився голом у ворота Бразилії в матчі кваліфікації ЧС-2022.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.47
Купівля 30.47Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.74Продаж 34.52
- Актуальне
- Важливе