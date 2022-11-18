Теми для розмови:

- Коли сформувалася українська нація?

- Чому Росія окупувала термін “Русь”?

- Деімперіалізація: як Україні позбавитися наслідків зросійщення?

Переглядати ефір та коментувати можна за посиланням:

НЕ ІСТФАК - це розмови двох друзів, журналістки Уляни Панасюк та вчителя історії Владислава Штегельського про наше минуле. Та ще й із запрошеними гостями-фахівцями:

- Інституту історії України НАН України;

- Українського інституту національної пам’яті;

- Провідних університетів країни та історико-культурних установ.

Говоримо про історію України та українців, росіян, поляків, кримських татар, доля яких пов'язана з нашою державою. Проєкт популяризує історію України й формує адекватну картину минулого, адже воно є підставою української ідентичності та запорукою єдності країни.