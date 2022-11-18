Історик з окопу: про Русь, націю та імперське минуле
В рамках проєкту НЕ ІСТФАК сьогодні о 18:30 Олександр Алфьоров — кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії України НАН
Теми для розмови:
- Коли сформувалася українська нація?
- Чому Росія окупувала термін “Русь”?
- Деімперіалізація: як Україні позбавитися наслідків зросійщення?
Переглядати ефір та коментувати можна за посиланням:
НЕ ІСТФАК - це розмови двох друзів, журналістки Уляни Панасюк та вчителя історії Владислава Штегельського про наше минуле. Та ще й із запрошеними гостями-фахівцями:
- Інституту історії України НАН України;
- Українського інституту національної пам’яті;
- Провідних університетів країни та історико-культурних установ.
Говоримо про історію України та українців, росіян, поляків, кримських татар, доля яких пов'язана з нашою державою. Проєкт популяризує історію України й формує адекватну картину минулого, адже воно є підставою української ідентичності та запорукою єдності країни.
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