ISW сказав, що могло спричинити вибухи в окупованому Криму 18 серпня

Про це йдеться у звіті ISW.

"Російські джерела повідомили про вибухи по всьому Криму - ймовірно, спричинені російською ППО, українською розвідкою або українською атакою - у ніч на 18 серпня", - йдеться в повідомленні.

Аналітики наголошують, що не можуть самостійно перевірити, чи російські ППО збили український безпілотник, і чи був взагалі якийсь безпілотник у Керчі чи Бельбеку.

Проте в Інституті називають можливі причини вибухів у Севастополі та Керчі

атака ЗСУ

дії української розвідки

погане поводження росіян зі своєю технікою

успішні дії російської ППО

розхитані нерви російських окупантів, які, ймовірно, готуються до атак у районах, що раніше вважалися недосяжними для української армії

Аналітики вважають, що українські війська, ймовірно, продовжать кампанію з завдання ударів по військових об'єктах Росії в окупованому Криму, щоб послабити можливості логістики окупантів та їхні можливості щодо підтримки операцій на західному березі Дніпра.

Ввечері 18 серпня жителі Керчі чули гучні звуки, схожі на вибухи. Радник російського "голови Криму" Сергія Аксьонова Олег Крючков писав, що спрацювали системи ППО. Телеграм-канали писали, що у районі Кримського моста збитий український безпілотник.

Згодом у під Севастополем пролунали вибухи біля військового аеродрому "Бельбек".

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