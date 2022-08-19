ISW сказав, що могло спричинити вибухи в окупованому Криму 18 серпня
Експерти Інститут вивчення війни назвали п'ять можливих причин вибухів в окупованому Криму, які прогриміли ввечері 18 серпня
Про це йдеться у звіті ISW.
"Російські джерела повідомили про вибухи по всьому Криму - ймовірно, спричинені російською ППО, українською розвідкою або українською атакою - у ніч на 18 серпня", - йдеться в повідомленні.
Аналітики наголошують, що не можуть самостійно перевірити, чи російські ППО збили український безпілотник, і чи був взагалі якийсь безпілотник у Керчі чи Бельбеку.
Проте в Інституті називають можливі причини вибухів у Севастополі та Керчі
- атака ЗСУ
- дії української розвідки
- погане поводження росіян зі своєю технікою
- успішні дії російської ППО
- розхитані нерви російських окупантів, які, ймовірно, готуються до атак у районах, що раніше вважалися недосяжними для української армії
Аналітики вважають, що українські війська, ймовірно, продовжать кампанію з завдання ударів по військових об'єктах Росії в окупованому Криму, щоб послабити можливості логістики окупантів та їхні можливості щодо підтримки операцій на західному березі Дніпра.
- Ввечері 18 серпня жителі Керчі чули гучні звуки, схожі на вибухи. Радник російського "голови Криму" Сергія Аксьонова Олег Крючков писав, що спрацювали системи ППО. Телеграм-канали писали, що у районі Кримського моста збитий український безпілотник.
- Згодом у під Севастополем пролунали вибухи біля військового аеродрому "Бельбек".
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